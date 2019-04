Ford Mustang brach beim Beschleunigen auf A9 aus

Bayreuther stieß am Sophienberg mit einem Lastwagen zusammen - 6000 Euro Schaden - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Mit der Beschleunigung eines Ford Mustang überfordert war ein 42-jähriger Bayreuther. Beim Einfahren auf die A9 brach das Heck des Boliden aus, so dass das Fahrzeug gegen einen Lastwagen prallte. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Ein 42-jähriger Mann aus Bayreuth fuhr am frühen Montagnachmittag mit einem Ford Mustang vom Parkplatz Sophienberg auf die A9 in Richtung Berlin auf. Da es sich um eine Überprüfungsfahrt handelte, war er nicht hinreichend mit dem Fahrzeug vertraut. Ihm brach deshalb beim Beschleunigen das Heck des leistungsstarken Fahrzeugs aus. Der Pkw schleuderte in Folge auf die Autobahn.

Ein Lkw im Fließverkehr konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und stieß mit dem Pkw zusammen. Glücklicherweise wurde niemand bei dem Verkehrsunfall verletzt. Auch kam es zu keinen Verkehrsbehinderungen. Die Unfallbeteiligten konnten die Unfallstelle räumen.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf 6.000 Euro. Dem Unfallverursacher wird ein Verstoß nach der Straßenverkehrsordnung vorgeworfen.

