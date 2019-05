Freiwillige Helfer sind im Bergwerksmuseum rar

AUERBACH - Baumaßnahmen, Renovierungen und Geländepflege fordern im alten Bergwerk ganzjährig den harten Kern der Aktiven des Fördervereins Maffeispiele. Dazu kommen Besuchergruppen und Kulturveranstaltungen, die oft eine intensive Vorbereitung erfordern.

Die neue Toilettenanlage beim früheren Lokschuppen des Maffei-Geländes ist schon ziemlich weit gediehen, für die Restarbeiten wartet man derzeit händeringend auf die Schlussmontage der Trennwände durch eine Fachfirma. © Foto: Brigitte Grüner



Weitere Verbesserungen in die Infrastruktur sind bereits im Frühjahr angelaufen. Unter der Regie des zweiten Vorsitzenden Matthias Regn wurde eine zweite Toilettenanlage gebaut. Diese schließt direkt an den früheren Lokschuppen an, der bei Kulturveranstaltungen als Garderobe dient. Bei Bedarf sind die Sanitäranlagen von der Garderobe aus zugänglich. Bei anderen Veranstaltungen gibt es Außentüren für die Besucher.

Bis zu den Maffeispielen Mitte Juli sollen die Arbeiten beendet sein. Der Förderverein, der trotz Eigenleistung rund 20 000 Euro in die Anlage investieren muss, wartet derzeit dringend auf die bestellten Handwerker für die noch ausstehenden Arbeiten.

Bei dieser Baumaßnahme zeigt sich, dass freiwillige Helfer rar geworden sind. 80 Prozent der Eigenleistung haben drei Mitglieder bewerkstelligt, so Matthias Regn. Ebenfalls im Vorjahr wurde eine Fläche zwischen den beiden Fördertürmen mit Wasser und Abwasser für die neue Grillhütte des Bergknappen-Vereins vorbereitet. Diese zog inzwischen – weil sie auf dem Platz zwischen den Fördertürmen etwas zu wuchtig für das Museumsareal war – in das Nordische Dorf um, wo wiederum ein Standplatz vorbereitet werden musste.

Vollendet wurde im Herbst 2018 der Wiederaufbau einer sogenannten Teilschnitt-Gewinnungsmaschine AM 50. Die Maschinen befreundeter Unternehmen und viel Manneskraft waren dazu nötig. Es fehlt noch die passende Beleuchtung.

Das Bergbaumuseum bleibt ein attraktives Besuchsziel: Mit 644 Gästen – darunter rund 70 Prozent Gruppen – vom 1. Mai bis zum 31. Oktober entsprachen die Besucherzahlen dem Durchschnitt der vergangenen Jahre, rechnete Museumsleiter Jürgen Steibl vor. Er hat sich viel Fachwissen angeeignet und führt Besucher engagiert durch die Anlage. Die Mehrheit der Gäste komme außerhalb der Öffnungszeiten und nach Anmeldung. Eine Erweiterung der Ausstellung stehe aktuell nicht an.

Alleine der Arbeitsaufwand für die Erneuerung von Schautafeln sowie die Pflege der Maschinen und Anlagen sei nicht zu unterschätzen. Wie in jedem Jahr überwogen auch 2018 die Kosten für das Museum. Wenn der Landkreis Amberg-Sulzbach als Eigentümer des Geländes nicht die für den Gebäudeunterhalt vorgesehenen 5000 Euro an den Verein in bar übergeben hätte, läge das Minus im Museumsbetrieb bei 14 000 Euro. So zahlte der Verein "nur" 9000 Euro drauf, erläuterte Vorsitzender Michael Grüner.

Auf Maffei vergeht kein Jahr, in dem nicht umgestaltet und investiert wird. So auch 2018 und 2019. Mitte Mai wurden die neuen Stühle für das Freigelände geliefert, berichtete Grüner. 4500 Euro gibt der Verein für die neue Bestuhlung im Freigelände aus. Auch neue Funkgeräte werden im laufenden Jahr noch angeschafft. Diese sind vor allem bei der Bergwerksweihnacht für das Sicherheitspersonal sehr wichtig. 2500 Euro flossen im Vorjahr in verschiedene Erneuerungen wie einen Dunstabzug, stapelbare Gastroboxen oder zusätzliche Sonnenschirme.

Der Förderverein hat aktuell 190 Mitglieder, darunter 50 Aussteller der Bergwerksweihnacht. Im Jahr 2018 gab es 13 Neuaufnahmen, vier Austritte und einen Todesfall. Michael Grüner ging in seinem Rückblick auf die Veranstaltungen des Vorjahres ein. Die Maffeispiele beschränkten sich 2018 auf den Jazz-Frühschoppen. Sehr gut angenommen wurde die Premiere eines Abends mit den "Nitzlbucher Koiserweiwern". Eine zweite Auflage dieses Stimmungsabends ist für den 5. Oktober geplant.

Ferner stehen im laufenden Jahr noch die Maffeispiele mit einem Konzert der Gruppe "Spirit of Smokie" aus England, der Band "Continental Breakfast" und der Show-Truppe "Magic Artists" aus dem Saarland an. Für den Abend "Maffei-Spezial" am 14. September wurden Lizzy Aumeier und ihr virtuos musizierendes Kammerorchester "Weiße Lilien" engagagiert.

Keine privaten Feste mehr

Die Bergwerksweihnacht findet wieder am zweiten Adventswochenende statt. Private Feste finden laut Vorstandsbeschluss auf Maffei künftig nicht mehr statt. Eine letzte Hochzeitsfeier wurde für Ende Juli zugesagt. Nicht nur Großprojekte und Veranstaltungen fordern die "Maffeianer" permannent, auch Reparaturen und Verbesserungen stehen laufend auf dem Plan. 2019 werden einige Nordische Weihnachtshütten saniert.

Ein Fahrweg über das Freigelände ist schon seit längerem vorgesehen, wird aber vermutlich erst im Jahr 2020 realisiert. Auch die Neugestaltung des Platzes zwischen Maschinenhalle und Schacht 2 sei angedacht, erklärte zweiter Vorsitzender Matthias Regn.

Hier soll der Untergrund entfernt und neu aufgebaut werden, um eine ebene Fläche zu erhalten. Das erhöhte Podest wird gepflastert.

4500 Euro kostet

die neue

Bestuhlung für

das Freigelände.

BRIGITTE GRÜNER