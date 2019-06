Friedliches Fest im Pegnitzer Wiesweiherpark

Vom Bratwurstgipfel können sich Organisatoren abschauen, wie ein Großereignis konfliktlos abläuft - vor 1 Stunde

PEGNITZ - "Keine besonderen Vorkommnisse" meldete die Polizei Pegnitz in Bezug auf den Bratwurstgipfel. Obwohl auf dem Wiesweiher-Gelände nicht nur ein paar Tausend Bratwürste verkauft wurden, sondern zum Hinunterspülen auch etliche Hektoliter Bier den Besitzer wechselten, glänzte das friedliche "Metzger-Volksfest" auf Gästeseite durch weit gehende Gewaltfreiheit – wer hinkam, ging satt und zufrieden heim.

Was bleibt vom 9. Pegnitzer Bratwurstgipfel? Die Bilanz der Rettungskräfte fällt positiv aus, die der Stadtspitze ebenfalls. Statt besonderer Vorkommnisse gab es besonders gute Bratwürste. © Foto: Hans von Draminski



Was bleibt vom 9. Pegnitzer Bratwurstgipfel? Die Bilanz der Rettungskräfte fällt positiv aus, die der Stadtspitze ebenfalls. Statt besonderer Vorkommnisse gab es besonders gute Bratwürste. Foto: Foto: Hans von Draminski



Die entspannte Atmosphäre spiegelt sich auch in der Bilanz wider, die Bürgermeister Uwe Raab, in Personalunion auch Vorsitzender des "Vereins zur Pflege der Fränkischen Bratwurstkultur", am Tag nach dem Gipfel vorlegen kann: Rund 5000 Gäste zählte der Bratwurstgipfel auf dem Wiesweiher-Gelände laut Raab in diesem Jahr.

Auf- und Abbau stemmten junge Menschen, für deren Arbeit Raab des Lobes voll ist. "Seitens des Vereins zur Förderung der Fränkischen Bratwurstkultur hatten wir in diesem Jahr die sehr gute Unterstützung durch den Kerwaverein Neudorf. Voller Engagement und mit viel Spaß an der Arbeit haben uns die jungen Kerwaburschen und Kerwamadla beim Aufbau und Abbau des Bratwurstgipfels unterstützt – aber nicht ehrenamtlich, weil wir niemanden ausnutzen wollten. Vielmehr haben wir zwischen unseren beiden Vereinen einen ordentlichen Vertrag geschlossen, so dass wir beide einen Nutzen durch die Zusammenarbeit haben", erklärt der Vereinsvorsitzende das Kooperationsmodell.

Glauber traf Schüler

Auf Initiative Uwe Raabs kam es auf dem Pegnitzer Bratwurstgipfel zum Treffen einer "Fridays For Future"-Schülergruppe mit dem derzeitigen Staatsminister für Umwelt und Verbraucherschutz, Thorsten Glauber (FW) aus Forchheim, der auch die Schirmherrschaft des Gipfels innehatte: "Die FFF hatten eine Demo angemeldet, um auf ihre Ziele aufmerksam zu machen. Ich war gerne bereit, weil ich diese Bewegung und ihre Ziele als äußerst unterstützenswert erachte, diesbezüglich ein direktes Gespräch mit dem Umweltminister und Schirmherrn, Thorsten Glauber, zu vermitteln. Der Minister war auch sofort dazu bereit – und so konnten wir gemeinsam mit den 17 Jugendlichen über deren Anliegen und Bedenken sprechen. Selbstverständlich standen dabei Maßnahmen des Klima- und Artenschutzes im Mittelpunkt."

HANS VON DRAMINSKI