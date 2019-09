Frontal in den Gegenverkehr: Biker stirbt in Oberfranken

WEIDENBERG - Als er einen Sattelzug überholen wollte, geriet ein Motorradfahrer mit seiner Maschine bei Weidenberg in Oberfranken in den Gegenverkehr. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde der junge Mann ins Bayreuther Klinikum gebracht - dort starb er in der Nacht auf Dienstag.

Auf der Höhe von Untersteinach im Landkreis Bayreuth setzte der 20-Jährige zu seinem fatalen Manöver an: Er wollte in einer Kurve einen Sattelzug in Richtung Weidenberg überholen. Dabei übersah er aber einen entgegenkommenden Opel, mit dem der junge Mann frontal im Gegenverkehr zusammenstieß. Der Biker erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen, an denen er noch in der Nacht auf Dienstag starb.

Nachdem der Opel mit dem Motorrad zusammenstieß, verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihren Wagen und stieß mit einem BMW zusammen, der hinter dem Sattelzug fuhr. Die 39-Jährige und ihre Beifahrerin (13) verletzten sich dabei jedoch nur leicht. Der Fahrer in dem anderen Auto blieb unversehrt.

Die Ermittlungen laufen, betont die Polizei. Um den Unfall zu rekonstruieren, zog die Bayreuther Staatsanwaltschaft einen Gutachter hinzu.

