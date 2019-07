Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Trümmerfeld in Oberfranken: Wasser-Laster durchbricht Mittelplanke Ein mit Wasserflaschen beladener Laster durchbrach am Mittwochnachmittag bei Scheßlitz die Mittelplanke der A70. Zuvor platzte ein Reifen an dem 40-Tonner. Drei Menschen wurden leicht verletzt, die Aufräumarbeiten ziehen sich. Auf der Autobahn in Oberfranken brach ein Verkehrs-Chaos aus.

Unfall beim Abbiegen: Frau nahe Bayreuth schwer verletzt Bei einem schweren Unfall bei Matzenberg in Oberfranken wurde eine Autofahrerin in ihrem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt. Ein BMW-Fahrer ist zuvor beim Abbieten auf der B22 mit ihrem Wagen kollidiert. Der Rettungsdienst brachte die 53-Jährige sie in ein Krankenhaus.

Biker auf A9 schwer verletzt: Hubschrauber war im Einsatz Auf der A9 zwischen Gefrees und Münchberg-Süd ist ein Motorradfahrer am Dienstag beim Überholvorgang von einem Auto erfasst worden. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und kam mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Für die Rettungsarbeiten musste die A9 gesperrt werden.