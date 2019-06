Fünf Abgänge und zwei Neue bei den Ice Dogs

Abschied von Lang, Krapf, Fritz, Niedermeier und Seidinger - Rister kehrt zurück - Büchner neu - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Der EVP stellt sich nach dem Abstieg in die Eishockey-Landesliga personell neu auf. Neben den bereits bekanntgegebenen Abgängen Julian Bädermann und Sebastian Wolsch, stehen Josef Hefner fünf weitere Akteure nicht mehr zur Verfügung: Mirko Lang, Ingo Krapf, Patrick Fritz, Robin Niedermeier und Johannes Seidinger. Dafür kommen zwei weitere Neue.

Der Nürnberger Nachwuchsspieler Lukas Büchner kommt über den ERSC Amberg nach Pegnitz. © EVP



Bei Seidinger stand Ende der vergangenen Saison schon fest, dass „Jo“ aus beruflichen Gründen kürzer treten muss. Der Nürnberger wird den Ice Dogs aber als „Standby-Spieler“ erhalten bleiben. „Er gehört weiterhin zum Kader, wird mittrainieren wie es sich zeitlich vereinbaren lässt und bei Bedarf auch bereitstehen, um auszuhelfen, wenn Not am Mann sein sollte“, so der sportliche Leiter Jens Braun. Der 24-Jährige Außenstürmer kam in der Saison 2017/18 aus Nürnberg und bestritt bisher 72 Spiele für Pegnitz.

Patrick Fritz, der vergangenes Jahr von den „Crashers“ aus Chemnitz zum EVP stieß, kam aus privaten Gründen lediglich auf 14 Spiele für die Ice Dogs und beendete die Saison vorzeitig selbst. „Die Schulter spielt nicht mehr mit“, teilte Ingo Krapf der sportlichen Leitung mit. Zu Beginn der vergangenen Saison musste der 26-Jährige wegen einer Schultereckssprengung schon mehrere Wochen pausieren, jetzt muss er nach nur einer Spielzeit für den EVP aus gesundheitlichen Gründen passen.

Den in Bayreuth studierenden Robin Niedermeier (24) werden die Pegnitzer Fans in der kommenden Saison zwar wiedersehen, allerdings dann im Trikot des Aufsteigers und Ligarivalen EHC Bayreuth. Auf eigenen Wunsch hin wird auch das Eigengewächs Mirko Lang vorerst nicht mehr für den EVP auflaufen. Der 24-Jährige laborierte an einer Fußverletzung aus dem Vorjahr, welche ihn immer wieder zurückwarf. „Wenn er möchte, kann er jederzeit wieder in den Kader zurück“, so Braun zur Entscheidung Langs.

Michael Rister kehrt als guter Bekannter zum EVP zurück. © EVP



Den Abgängen stehen aber auch zwei Neuverpflichtungen gegenüber. Dabei kehrt mit Michael Rister ein guter Bekannter zu den Ice Dogs zurück. Bereits zwei Mal, von 2008 bis 2010 und von 2012 bis 2014, schnürte der Außenstürmer seine Schlittschuhe für den EVP. Nun möchte er es ein drittes Mal wissen. „Michi ist willens- und kampfstark“, bescheinigt Braun seine Einstellung auf dem Eis. Weitere Stationen von Rister waren der EHC 80 Nürnberg, Amberg und die Haßfurt Hawks. Zuletzt musste der 29-Jährige aus beruflichen Gründen pausieren. Rister wird wieder mit seiner alten Nummer 91 auf Torjagd gehen.

Neu im Kader ist auch der erst 18-jährige Stürmer Lukas Büchner. Der gebürtige Lausitzer kommt von der U20 des ERSC Amberg, zu denen er vor einem Jahr von der U20 der Young Ice Tigers aus Nürnberg gewechselt war. In der Noris durchlief Büchner alle Altersklassen. Auch im Seniorenbereich durfte er bereits schnuppern, unter anderem bei einem Vorbereitungsspiel der Amberger gegen Pegnitz. „Lukas ist zwar noch jung, aber mit Josef Hefner haben wir einen Trainer, der ihn formen wird. Seine Spielart ist für jeden Gegner unangenehm“, so Braun. Außerdem soll Büchner in der neuen U20 weitere Spielpraxis erhalten. Jb/rr