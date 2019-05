Fußballfans attackierten in Bayreuth AfD-Stand

Flyer und Plakate in einen Brunnen geworfen - Personal beleidigt - Kripo ermittelt - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Zu einem Streit zwischen Fußballfans und Betreibern eines Informationsstandes der AfD kam es am Samstagnachmittag in der Bayreuther Innenstadt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei gerieten gegen 16.30 Uhr zirka 15 bis 20 Fußballfans eines Hamburger Vereins mit dem Personal eines Informationsstandes der „Alternative für Deutschland“ in der Maximilianstraße in Streit. Die Fußballanhänger äußerten Beleidigungen und warfen Flyer und Plakate der Partei in den nahegelegenen Brunnen. Anschließend flüchteten sie.

Mehrere Streifenbesatzungen fahndeten nach den Personen und konnten einige tatverdächtige Fans im Stadtgebiet aufgreifen. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen.

