Geldautomaten gesprengt: Feuerwehr in Gebäude "gefangen"

STADELHOFEN - Näher dran am Geschehen, als ihnen lieb war, waren die Feuerwehrleute in Stadelhofen am frühen Donnerstagmorgen: Unbekannte hatten einen Geldautomaten gesprengt - der sich im selben Gebäude befand, in dem auch die Feuerwehr untergebracht ist.

Wegen der Sprengung des Geldautomaten konnte die im selben Gebäude untergebrachte Feuerwehr nicht ausrücken. © News5/Merzbach



Eine Anwohnerin war gegen 4.20 Uhr durch einen lauten Knall wach geworden und hatte ein Motorrad flüchten sehen. Bei der Nachschau stellte sie fest, dass der Warteraum vor dem Automaten völlig verwüstet war.

Der oder die Täter haben offenbar ein explosives Gemisch in den Geldautomaten geleitet und dies zur Detonation gebracht. Ob sie dabei an das Bargeld gekommen sind, ist unklar.

Da sich der Automat im selben Gebäude befindet, in dem auch die Feuerwehr untergebracht ist, konnte diese nicht ausrücken. Zu unklar war die Situation, ob sich noch explosive Gasansammlungen in dem Bereich befinden. Weitere Kräfte der umliegenden Feuerwehren sicherten den Einsatz ab.

Spezialisten der Technischen Sondergruppe des Landeskriminalamts rückten aus München an, um den Tatort genauer zu untersuchen. Dieser wurde weiträumig abgesperrt. Nach ersten Erkenntnissen ist die Statik des Gebäudes nicht betroffen. Eine Großfahndung nach den Tätern war bislang ohne Erfolg. Es war bereits die dritte Automatensprengung in Oberfranken in diesem Jahr.

Der Bericht wurde um 10 Uhr aktualisiert.

