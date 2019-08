Geldbeutel mit 1400 Euro abgegeben: Lob von der Polizei

Besitzer hatte die Geldbörse auf sein Pkw-Dach gelegt - Beim Losfahren ist sie heruntergefallen - vor 47 Minuten

BAYREUTH - Einen Geldbeutel mit 1400 Euro Inhalt gab ein Bayreuther am Freitag bei der Polizei ab. Die Beamten lobten den Finder: "Respekt vor so viel Ehrlichkeit".

Am Freitagmittag erschien ein 30 jähriger Bayreuther in der Wache der Polizei-Inspektion Bayreuth-Stadt. Der Mann übergab einen in der Tunnelstraße gefundenen Geldbeutel, in dem sich über 1400 Euro, Bankkarten und noch einige Ausweispapiere befanden.

Eine Stunde später meldete sich der Verlierer und konnte im Anschluss seinen Geldbeutel hocherfreut in Empfang nehmen. Vollständig. Er hatte den Geldbeutel auf das Dach seines Pkw gelegt und dieser war in der Tunnelstraße heruntergefallen.

Die Polizei kurz und bündig: "Respekt für so viel Ehrlichkeit".

