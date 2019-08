Gesundheitliche Probleme: Frau rammt in Bayreuth drei Autos

64-jährige Unfallverursacherin wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Gesundheitliche Probleme einer 64-jährigen Autofahrerin aus dem Landkreis Bayreuth waren am Samstagmittag die Ursache für einen Unfall in Bayreuth, an dem mehrere Fahrzeuge beteiligt waren.

Im Eichendorffring verlor eine 64-Jährige aus dem Landkreis Bayreuth, die mit ihrem VW Golf unterwegs war, die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Daraufhin kam es zur Kollision mit drei weiteren Fahrzeugen. Die Unfallverursacherin wurde mit schweren Verletzungen ins Klinikum Hohe Warte gebracht. Die anderen Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.

Unfallursache dürften plötzlich auftretende gesundheitliche Probleme bei der 64-Jährigen sein. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 10.000 Euro geschätzt.

