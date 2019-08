Glascontainer quollen in Pegnitz wieder über

Firma Remondis hatte wegen eines Krankheitsfalles nicht geleert. Zweiter Bürgermeister Wolfgang Nierhoff machte Druck. - vor 15 Minuten

PEGNITZ - Dem Zweiten Bürgermeister Wolfgang Nierhoff fiel der übervolle Glascontainer am Montag auf dem Heimweg von einer Geburtstagsfeier auf, bei der er im Namen der Stadt gratuliert hatte. Rund 100 Flaschen standen um den Container und gaben ein unschönes Bild ab.

Überfüllte Glascontainer in Pegnitz haben in den vergangenen Tagen zu Verdruss bei den Bürgern geführt. Inzwischen sind die Container geleert worden. © Archivfoto: Ralf Münch



Überfüllte Glascontainer in Pegnitz haben in den vergangenen Tagen zu Verdruss bei den Bürgern geführt. Inzwischen sind die Container geleert worden. Foto: Archivfoto: Ralf Münch



Was er zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste: Auch die übrigen Glascontainer im Stadtgebiet waren zum Bersten voll; neben den Behältern türmten sich die Flaschen. Wüst sah es zum Beispiel bei den Containern unterhalb der Sana Klinik aus. Dort lagen auch mit Flaschen vollgestopfte Plastiktüten und Kartons. Auch an anderen Standorten wie an der Wasserbergstraße oder am neuen Friedhof blieb den Bürgern nichts anderes übrig, als ihre Glasflaschen auf den Boden abzustellen.

Nierhoff erkannte, dass schnell gehandelt werden musste. Er beauftragte einen städtischen Mitarbeiter, der Firma Remondis mitzuteilen, dass die Container schleunigst geleert und die abgestellten Flaschen entfernt werden sollen. Denn der Unmut in der Bevölkerung wuchs bereits, schließlich war es nicht das erste Mal, dass die Glascontainer nicht im üblichen Rhythmus geleert worden waren.

Als Grund für den Zustand habe Remondis einen Krankheitsfall genannt, so Nierhoff. Dies will der Zweite Bürgermeister nicht als Entschuldigung gelten lassen, denn für das regelmäßige Entleeren der Container würden die Firma ja bezahlt. "Das ist das Problem des Unternehmens", so Nierhoff.

Die Aufforderung der Stadt half Remondis auf die Sprünge: Am Dienstagvormittag holte ein Fahrzeug das Glas aus den Containern ab. Nierhoff: "Es ist alles mitgenommen worden." Mitarbeiter des städtischen Bauhofs entfernten die Kartonagen und Plastiktüten, die noch herumlagen. Remondis sah sich gestern aus betriebsinternen Gründen nicht in der Lage, zu den übervollen Glascontainern Stellung zu beziehen.

HANS-JOCHEN SCHAUER