Gleich zwei Unfälle an abgeschalteter Ampel in Bayreuth

Verkehrsteilnehmer missachteten Schilder - Sachschaden summiert sich auf 30.000 Euro - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Bei abgeschalteten Ampeln gelten die an den Masten deutlich sichtbar angebrachten Verkehrszeichen. Das sollte eigentlich jeder Führerscheininhaber wissen. Trotzdem gab es in Bayreuth am Samstag an ein und derselben Kreuzung gleich zwei Unfälle, bei denen sich der Schaden auf 30.000 Euro summierte.

Am Samstag ereignete sich an der Kreuzung Carl-Schüller-Straße / Schulstraße ein schadensträchtiger Verkehrsunfall. Gegen 18.40 Uhr befuhr ein 38-jähriger Bayreuther die Carl-Schüller-Straße und wollte die genannte Kreuzung überqueren. Er übersah hierbei das vorfahrtsberechtigte Fahrzeug einer 19-jährigen jungen Frau und es kam zum Zusammenstoß. Die Lichtzeichenanlage war zu diesem Zeitpunkt ausgeschaltet und die Verkehrsregelung erfolgte durch die angebrachten Verkehrszeichen.

Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und es entstand Sachschaden von rund 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zudem musste der Kreuzungsbereich durch die Feuerwehr Bayreuth gesäubert werden, da diverse Betriebsstoffe ausgelaufen waren.

Die Kreuzung war für die Unfallaufnahme rund eine Stunde komplett gesperrt.

Rund zweieinhalb Stunden zuvor hatte sich an der selben Örtlichkeit ein ähnlich gelagerter Verkehrsunfall ereignet, bei dem ebenfalls eine Person leicht verletzt wurde. Auch hier entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

