Gudrun Brendel-Fischer tritt nicht zu Landratswahl an

Landtagsabgeordnete mit großer Mehrheit erneut zur CSU-Kreisvorsitzenden gewählt - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Eine wiedergewählte CSU-Kreisvorsitzende Gudrun Brendel-Fischer, zwei neue Köpfe in der Führungsspitze und eine Verzögerung bei der Kür des Landratskandidaten: Das ist die Bilanz der CSU-Kreisdelegiertenversammlung in Oberwarmensteinach.

Für 65 Jahre Mitgliedschaft in der CSU ehrte Kreisvorsitzende Gudrun Brendel-Fischer (rechts) Lorenz Ringler, Mitbegründer des Ortsverbandes Pottenstein. Foto: Foto: Peter Rauscher



Während die Wunsiedler CSU in Selb ihren Landratskandidaten Peter Berek am gleichen Abend nominierte, war die mit Spannung erwartete Entscheidung, wer bei der Landratswahl im Frühjahr 2020 als Nachfolger für Amtsinhaber Hermann Hübner antreten will, in Oberwarmensteinach offiziell kein Thema.

Brendel-Fischer hatte ursprünglich eine Entscheidung im Juni angestrebt, nun sagte sie am Rande der Versammlung: "Die Nominierung wird zusammen mit der Aufstellung der Kreistagsliste noch dauern, vielleicht sogar bis nach den Sommerferien." Es gebe bereits Interessenten, Namen wollte sie aber nicht nennen – nur, dass es nicht mehr als fünf sind. Und dass es "nicht einfach" sei, geeignete Kandidaten zu finden.

Mit 123 von 128 gültigen Stimmen bestätigten die Delegierten die einzige Kandidatin Brendel-Fischer als CSU-Kreischefin. Zuvor hatte sie eine sehr positive Bilanz gezogen. Die CSU Bayreuth-Land, die es bei der Europawahl auf mehr als 45 Prozent gebracht hat, stehe gut da. Die Delegierten schienen dies ebenso zu sehen, denn es gab keine einzige Wortmeldung aus ihren Reihen.

Auf die Frage, ob sie selbst als Landratskandidatin in Frage komme, sagte Brendel-Fischer: "Das ist nicht mein Plan." Sie sei erst vor kurzem als Landtagsabgeordnete gewählt und ins Amt der Integrationsbeauftragten berufen worden und fühle sich hier in der Pflicht.

Bei der Wahl der stellvertretenden Kreisvorsitzenden wurden Franc Dierl aus Speichersdorf und Markus Täuber aus Hollfeld in ihren Ämtern bestätigt – Dierl mit dem besten Ergebnis von 124 Stimmen, Täuber mit dem schlechtesten von 103 Stimmen. Weil Christa Reinert-Heinz und Thorsten Leuchner nicht mehr zur Wahl antraten, rückten zwei neue Köpfe in die Führungsspitze auf: Petra Preißinger (50) aus Neuhof bei Creußen erzielte mit 120 Stimmen das zweitbeste Ergebnis bei den Stellvertretern, Thomas Thiem, Zweiter Bürgermeister von Waischenfeld, der bisher noch nicht im Kreisvorstand vertreten war, brachte es auf 111.

Zu wenig Zeit zur Verfügung

Christa Reinert-Heinz war nicht mehr angetreten, weil ihr nach einem beruflichen Aufstieg zu wenig Zeit für dieses Führungsamt zur Verfügung stehe, sagte sie dem Kurier. Da sie auch stellvertretende Landrätin ist, war sie auch als eine mögliche Kandidatin für die Nachfolge Hübners gehandelt worden. Es sei dazu noch nichts entschieden, sagte sie. "Alles ist noch nebulös." Es sei gut zu überlegen, ob der erforderliche hohe Einsatz im Kommunalwahlkampf mit ihren neuen beruflichen Aufgaben als Abteilungsleiterin und Schulleiterin zu vereinbaren sei.

Auch der scheidende Landrat Hermann Hübner ging auf die Nachfolgefrage nicht ein. In seinem Grußwort zog auch er eine sehr positive Bilanz seiner Arbeit. Wegen der angekündigten Klagen gegen die Kreisumlage aus einzelnen Gemeinden warf Hübner den Freien Wählern "Drohungen erpressungsähnlicher Art" vor. Die Freien Wähler hätten ihm den Kampf angesagt, um sich vor den Wahlen zu profilieren.

Weiter in den CSU-Kreisvorstand gewählt wurden: Schatzmeister: Patrick Meyer; Schriftführer: Waltraud Pfauntsch, Anna-Maria Prechtl; Beisitzer: Daniel Cheler (neu), Anna Debuday, Thorsten Fuchs (neu), Hans-Walter Hofmann, Simone Kirschner, Thomas Kreil, Günter Pöllmann, Christine Raimund, Stefan Roder, Regina Schrembs (neu), Cathrin Seltmann, Annika Stöcker (neu), Stephan Zeißler und Friedrich Ziegler (neu

PETER RAUSCHER