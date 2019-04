Günther Lanz zum zweiten Mal König

Beim Schützenverein 1890 wurden die besten Sportler gekürt - Kuriosum in der Seniorenklasse - vor 1 Stunde

AUERBACH - Der Schützenverein "1890" lüftete bei der Proklamation im Schützenheim das Geheimnis, wer bei den Festumzügen dieses Jahr als Schützenkönig mit der Königskette dekoriert, den Verein repräsentieren wird.

Im Bild die Besten des Vereinsmeisterschafts-und Königsschießens von „1890“ Auerbach. In der Mitte steht der neue und alte Schützenkönig Günther Lanz.



Schützenmeister Dietmar Neugebauer gab bekannt, dass bei der Austragung der Vereinsmeisterschaft und des Königsschießens mit Luftgewehr, Luftpistole und Lichtgewehr um die Platzierungen gekämpft wurde. Günther Lanz sicherte sich mit einem 235,4 Teiler die Königswürde und schaffte dies zum zweiten Mal in Folge. Als Ritter stehen König Günther Lanz heuer Norbert Trenz und Wolfgang Rausch zur Seite. Die nächsten Ränge belegten Ulrike Trenz, Moritz Küffner und Heidi Kroher-Goß.

Vereinsmeister in der Juniorenklasse wurde Moritz Küffner mit 151 Ringen. Vereinsmeisterin in der Damenklasse wurde Heidi Kroher-Goß mit 170 Ringen, gefolgt von Ulrike Trenz und Elisabeth Ziebell. In der Altersklasse gewann Günther Lanz mit 174 Ringen, gefolgt von Roman Biedermann. Vereinsmeister mit Luftpistole wurde Norbert Trenz mit 171 Ringen. Den Meistertitel in der Seniorenklasse "aufgelegt" holte Elfriede König, gefolgt von Peter Burger und Norbert Trenz, die allesamt 171 Ringe erzielten. Die Platzierungen bei diesem Kuriosum wurden in Form der Zehntelwertung errechnet. Titelträger in der Seniorenklasse wurde Dietmar Neugebauer mit 161 Ringen vor Wolfgang Ziebell. Vereinsmeister im Laserschießen wurde Dietmar Neugebauer mit 170,5 Ringen vor Elisabeth Ziebell und Norbert Trenz.

sarü