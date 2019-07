Gymnasium Pegnitz: Lokal lernen, international mitdenken

PEGNITZ/POTTENSTEIN - "Da Krieg im Geist der Menschen entsteht, muss der Friede auch im Geist der Menschen gepflanzt werden", mit diesem Leitwort richtete Michael Hertel, der stellvertretende Landeskoordinator der Bayerischen Unesco-Projektschulen, den Blick auf die Arbeit von Unesco. Das Gymnasium Pegnitz feierte in der Teufelshöhle in Pottenstein 25 Jahre Unesco-Projektschule. Er ging auf die Themen ein, wie Umweltschutz und Nachhaltigkeit, Menschenrechts- und Demokratieerziehung.

Die Big Band unter der Leitung von Stephan Fries begleitete exzellent durch den Festabend in der Teufelshöhle und konnte verdienten Beifall mehrmals entgegennehmen. © Foto: Rosi Thiem



Um diesen Geist in die Menschen zu pflanzen, so Hertel, käme den Schulen eine besondere Bedeutung zu. "Gemeinsam, miteinander und füreinander", forderte er, "machen wir weiter so."

Frank Keller, der an der Schule selbst von 2010 bis 2017 das Amt des Unesco-Schulkoordinators innehatte, führte durch den Abend. Die Big Band spielte unter der Leitung von Stephan Fries im ersten großen Saal der Teufelshöhle.

Pottensteins Bürgermeister Stefan Frühbeißer erinnerte daran, dass oft die Frage gestellt und diskutiert werde, brauche ich das als Schüler alles? Frühbeißer, einst selbst Schüler des Gymnasiums, hob die Wichtigkeit der Vermittlung der einzelnen Sozialkompetenzen und Themen wie Politik und Umweltschutz hervor. "Eine Erziehung zu Weltoffenheit und Toleranz ist heute, gerade im Zeitalter der Digitalisierung, wichtiger denn je, um auch mit Phänomenen wie Fake News oder Hate Speech umgehen zu können", sagte der Pegnitzer Bürgermeister Uwe Raab. Er begrüßte den Enthusiasmus der Schule und die konsequente Verfolgung dieses Bildungsansatzes.

Die Schulleiterin Anett Becker begab sich auf eine Zeitreise und erinnerte daran, dass die Schule 1991 bei der deutschen Unesco-Kommission in Bonn einen Antrag gestellt hatte, um bei den Schulen als Unesco-Projektschule aufgenommen zu werden.

"Der Wunsch in dieses weltweite Netzwerk aufgenommen zu werden, ergab sich aus den vielfältigen, internationalen Beziehungen, die unsere Schule bis heute unterhält. Interkulturelle Beziehungen zu etablieren war eines der Ziele des damaligen Schulleiters Herbert Scherer", sagte die Schulleiterin. Völkerverständigungen durch gegenseitige Freundschaften der Schüler, Lehrer und Eltern sollten dazu führen, Vorurteile abzubauen und sich auch im ländlich geprägten Pegnitz als Europäer zu fühlen.

Becker erinnerte auch an die Schulpartnerschaft mit dem tschechischen Slany, die 1989 gegründet wurde. Später kam die Beteiligung am Euregio-Egrensis-Programm hinzu. "Die Kontakte nach Frankreich, Italien, England, Tschechien und auch in die USA prägten lange Zeit die Unesco-Arbeit an unserer Schule", so Becker weiter, "bis diese am 5. Mai 1993 den Status einer anerkannten Projektschule erhielt."

2019 gehörten in Bayern 30 Bildungseinrichtungen zu diesem Netzwerk, im Vergleich zu 1995 mit elf Schulen, davon seien sieben heute noch dabei. Neben der Johann-Vießmann-Schule in Hof und der Hans-Wilsdorf-Schule in Kulmbach war das Gymnasium in Pegnitz die dritte anerkannte Unesco-Projektschule in Bayern.

Seit 2017 ist Melanie Loew die Unesco-Koordinatorin des Gymnasiums. Jährlich findet ein Projekttag zu einem bestimmten Leitthema statt. Durchläuft ein Schüler die fünfte bis elfte Jahrgangsstufe, so hat er sich zum Schluss mit jedem dieser Leitthemen auseinandergesetzt. In ihren Ausführungen ging Loew neben der Bildung für nachhaltige Entwicklung auch auf die Grundsätze des Orientierungsrahmens für den Lernbereich globale Entwicklung ein. Loew nannte die Projekte "Kulturerben" und "Aktion Tagwerk" als eines der sozialen Engagements, aber auch regionale Projekte waren und sind der Schule wichtig.

Sie rief die Gymhats 2012 und Gymbags 2014 in Erinnerung. Die Hula-Hoop-Reifen aus Kaltwasserrohren belebten die Unesco-AG und führten bei den Schülern zu einem Hoop-Fieber. Aus den Festgastreihen entpuppten sich viele als Besitzer der Gegenstände. Loew erinnerte an die Musikstücke von Jörg Bertl, die eigens für die Unesco-Arbeit geschrieben wurden: "Burundi-Kantate" und das Musical "Alicija geht in die Stadt".

2017 gab es die Gym-Bees, sagte die Lehrerin. Begleitet werden die Schulbienen immer noch vom Imker Anton Herzing, der der Schule die ersten beiden Völker geschenkt hat.

"Ein weiteres Feld zur Sensibilisierung der Schüler für Nachhaltigkeit und Umweltschutz kam somit hinzu", sagte Loew. "Unsere Schüler bekommen hautnah einen Einblick in die natürlichen Kreisläufe, sie lernen, wie sensibel ökologische Zusammenhänge sind und erfahren so, wie wichtig es ist, sich für den Fortbestand der Artenvielfalt einzusetzen."

Aus den Produkten, die die Bienen liefern, wurden bereits neben Honig auch Lippenstifte und Wachstücher hergestellt. "Wir haben ein Outdoor-Klassenzimmer eingerichtet und planen einen insekten- und schülerfreundlichen Schulgarten – die "Wunder-Bar" anzulegen", so Loew.

