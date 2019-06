Harte Landung: Zwei Fallschirmspringer schwer verletzt

Zwei Männer mussten nach Tandemsprung in Klinik gebracht werden - vor 23 Minuten

SPEICHERSDORF - Schwere Verletzungen erlitten am Nachmittag des Pfingstsonntages zwei Männer bei einem Tandem-Fallschirmsprung am Speichersdorfer Flugplatz. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Die beiden Männer im Alter von 38 und 59 Jahren waren gegen 14 Uhr von einem Flugzeug zusammen an einem Fallschirm über Speichersdorf abgesprungen. Bei der Landung am dortigen Flugplatz prallten beide aus bislang nicht geklärter Ursache hart am Boden auf und verletzten sich schwer.

Ein Rettungshubschrauber und der Rettungsdienst brachten die Verletzten in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zu dem Flugunfall hat die Kriminalpolizei Bayreuth übernommen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.