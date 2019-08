In der Nacht zum Samstag verlor ein Mann aus dem westlichen Landkreis Tirschenreuth auf der Bundesstraße 22 bei Kemnath die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Audi TT überschlug sich mehrfach und kam an einem Waldstück zum Liegen. Erst Stunden nach dem Unfall wurde das Wrack entdeckt und die Einsatzkräfte informiert. Für den 38-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Die Retter konnten nur noch seinen Leichnam bergen.

Mit einem Kostenaufwand von seinerzeit 28 Millionen Mark ist vor 25 Jahren der erste Bauabschnitt des Pegnitzer Krankenhauses saniert worden. Der damalige Arbeits- und Sozialminister Gebhard Glück sprach bei der offiziellen Übergabe von einem "Markstein in der Geschichte der Stadt Pegnitz". Der Funktionstrakt des alten Hauses ist damals vollständig saniert worden. Dem Personal standen somit moderne Einrichtungen in der Notaufnahme und im OP-Bereich zur Verfügung. Weitere zehn Millionen Mark wurden später für den Umbau des Bettenhauses fällig. Verantwortlich waren damals am Stadtkrankenhaus Chefarzt Josef Schlosser und Ludwig Hofmann in der Chirurgie, Friedrich Trump, Herbert Wollner und Arno Macht in der Inneren Abteilung sowie der inzwischen verstorbene Verwaltungsleiter Michael Bernhard.