Hedwig Funk pflegt ihren Mann seit sechs Jahren ganz allein

Starke Frau mit viel Optimismus und Selbstdisziplin: "Für mich ist das Glas immer halb voll"

PEGNITZ - Hedwig Funk (71) ist eine starke Frau mit einer durchweg positiven Ausstrahlung. So lacht sie immer wieder, wenn sie erzählt. "Mir geht es gut, wenn es nicht schlechter wird", sagt sie. "Für mich ist das Glas immer halb voll, nicht halb leer." Vor sechs Jahren hatte ihr Mann Hans (77) einen Schlaganfall und ist seitdem an den Rollstuhl gebunden. Seine Frau versorgt ihn alleine, macht alles selber.

Hedwig Funk versorgt ihren Mann Hans, der nach einem Schlaganfall im Rollstuhl sitzt, vollkommen alleine. Die beiden haben sich gut arrangiert. © Foto: Frauke Engelbrecht



Sie erinnert sich noch ganz genau, es war im Juli 2013. Ihr Mann war mit dem Motorrad nach Weidlwang gefahren, um bei seinem Vater den Rasen zu mähen. "Und er kam und kam nicht zurück, hat sich nicht gemeldet. Ich hatte schon Bauchweh", berichtet Hedwig Funk. Dann rief der Schwiegersohn an und sagte, dass sie ihn im Garten liegend gefunden haben, bewusstlos. Hans Funk kam nach Amberg ins Krankenhaus, der Kopf musste aufgemacht werden, er hatte eine massive Hirnblutung, wurde für sechs Wochen ins künstliche Koma versetzt.

"Am Anfang hatte ich schon Angst, wie es weitergeht", sagt die Pegnitzerin. Jeden Tag ist sie mit ihren Kindern ins Krankenhaus gefahren. Für Hedwig Funk war schnell klar, sie wird sich alleine um ihren Mann kümmern, ihn selbst pflegen. Bei dieser Entscheidung blieb sie auch, als ihr Mann noch an Krebs und Parkinson erkrankte. Den Schlaganfall hat er so weit überstanden; er ist aber linksseitig gelähmt, kann nicht laufen, das Gesichtsfeld ist auf der linken Seite eingeschränkt. Das Sprachzentrum ist nicht betroffen und geistig ist er voll da.

Während er im Krankenhaus war, hat sie das Haus behindertengerecht umbauen und Rampen anbringen lassen sowie eine ebenerdige Ausfahrt über die Terrasse. "Ich habe nach 20 Jahren wieder angefangen, Auto zu fahren", sagt sie. Das Ehepaar hat einen Caddy mit einem Hubschwenksitz. Der wird für längere Fahrten genutzt, ansonsten wird der Rollstuhl mit ihrem Mann auf der Ladefläche befestigt. Andere Hilfen wie Kurzzeit- oder Verhinderungspflege oder Entlastungsgeld nimmt Hedwig Funk nicht in Anspruch. "Ich kann das selber", betont sie.

Das Ehepaar hat einen klar strukturierten Tagesablauf, hetzt sich nicht, macht alles in Ruhe. Morgens richtet Hedwig Funk zuerst das Frühstück, weckt ihren Mann, macht ihn fertig, zieht ihn an. Dann frühstücken die beiden zusammen, danach macht sie sich selbst fertig. Das kann schon den ganzen Vormittag dauern. Dreimal die Woche kommt ein Therapeut, macht Übungen mit Hans Funk, läuft mit ihm ein paar Schritte im Wohnzimmer. "Das machʼ ich nicht", sagt seine Frau. Denn sie kann ihn nicht halten. "Er ist mir beim Umsetzen vom Sessel in den Rollstuhl schon mal aus der Hand gerutscht", berichtet Hedwig Funk. Und alleine bekommt sie ihn dann nicht hoch, der Sohn, der im Haus mitwohnt, hat ihr geholfen.

Hedwig Funk duscht ihren Mann, macht die Medikamentenversorgung, setzt die Bauchspritze, macht Lymphdrainage und wechselt den Katheter. Nachts stellt sie sich einen Wecker, um ihren Mann umzulagern. Es sei alles kein Problem. Zweimal im Jahr fahren sie mit einem Ehepaar, das sie im Krankenhaus kennengelernt haben – der Mann ist querschnittsgelähmt – in den Urlaub. Es ist eine Unterkunft, die auf gehandicapte Gäste eingestellt ist.

Woher kann sie das alles, nimmt sie die Kraft? "Man hat mir im Krankenhaus damals alles, was die Grundpflege angeht, gezeigt", sagt sie. Und im Internet ist sie eine "stille Leserin" bei einer Selbsthilfegruppe. "Man muss sich um alles selbst kümmern, was man wissen will", hat sie festgestellt. Wenn sie doch mal Hilfe braucht, sind ihre Kinder und Enkel da. Die gehen ganz selbstverständlich mit dem Zustand ihres Vaters um. Regelmäßig kommen auch Freunde vorbei, der Kontakt sei zwar weniger geworden, aber nicht ganz abgerissen.

"Senioren sind lustiger"

Manchmal braucht Hedwig Funk dann doch Zeit für sich selbst, dann schauen Tochter oder Schwiegertochter auf ihren Mann. Für eine Stunde kann er auch mal alleine bleiben. Und so leitet sie einmal im Monat den BBB-Tanzkreis im Brigittenheim. Früher hat sie sechs Tanzkreise geleitet, sich in Selbsthilfegruppen engagiert und war beim Club mit Herz aktiv. "Ich habe immer gerne mit Senioren was gemacht, die sind lustiger", lacht sie.

Wie ist die Situation für Hans Funk, dass seine Frau jetzt alles macht? "Es ist nicht einfach", schluckt er unter Tränen. Er war in führender Position bei der Sparkasse beschäftigt, war 30 Jahre im Stadtrat und 18 Jahre im Kreistag. Daheim hat er sich früher um alles gekümmert, das Finanzielle geregelt. Jetzt macht alles seine Frau. "Wir haben uns gut arrangiert", sagt Hedwig Funk.

