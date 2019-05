Heuer keine Konfirmation in Auerbach

AUERBACH - Einige Enttäuschungen prägen den Bericht des Ökumenebeauftragten Helmut Porsch, der bei der Dekanatssynode im Auerbacher Gemeindehaus den Kirchenvorständen an die Hand gegeben wurde. Eine gute Tradition sei in vielen Gemeinden der ökumenische Weltgebetstag. Auch die gemeinsame Wallfahrt ist wieder geplant. Sie führt am 21. Juli nach Michelfeld.

Das Jubiläum „900 Jahre Kloster Michelfeld“ wird heuer auch mit der ökumenischen Wallfahrt am 21. Juli gefeiert. Christen aus dem Dekanat pilgern dort gemeinsam. Foto: Foto: Brigitte Grüner



Es sei etwas ruhiger geworden in der Ökumene nach dem großen Gedenken an die Reformation, resümierte Porsch. In den vergangenen Monaten war der Buchauer in Sitzungen aller Kirchenvorstände im Dekanat und informierte über die Ökumene-Konzeption. Wichtig für die Ökumene seien vor allem die Haupt- und Ehrenamtlichen, die sich auf beiden Seiten dafür engagieren, sowie gewachsene ökumenische Beziehungen. Porsch ist sich dabei bewusst, dass die "Diskussion um konfessionelle Unterschiede oft ermüdet, mutlos macht und langweilig ist".

Ein Brandbrief an den Vatikan zum Thema "Dürfen Protestanten am ,Abendmahl‘ teilnehmen?" hat den Ökumenebeauftragten schwer getroffen. Im Februar 2018 hatte sich die katholische Bischofskonferenz zu einer kleinen Reform durchgerungen. Nun zweifelt eine Gruppe kirchlicher Würdenträger – darunter auch der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick – an, ob konfessionsverschiedene Ehepaare gemeinsam die Kommunion empfangen dürfen.

Begegnung mit Anglikanern

Im lokalen Bereich war die ökumenische Wallfahrt am 17. Juni 2018 nach Pegnitz mit vielen Gläubigen beider Konfessionen ein Höhepunkt. Ein weiteres Highlight war die Begegnung mit der anglikanischen Kirche aus England Mitte Mai 2018. Diese Partnerschaft bestehe laut Porsch seit 1986.

In den Berichten aus den Gemeinden erwähnt Pfarrerin Helga von Niedner, dass es in Auerbach in diesem Jahr erstmalig keine Konfirmation gibt. Ein einziger Junge war im Jahrgang; er hat sich entschieden, in Pegnitz die Konfirmation zu feiern. Aktuell läuft in der Kirchengemeinde der Prozess "Grüner Gockel". Dabei habe sich herausgestellt, dass die Sanierung des Gemeindehauses in energetischer Sicht ein großer Gewinn war. Dennoch gebe es noch Verbesserungsmöglichkeiten. Schön, zweckmäßig und gut angenommen – das kann man über das Gemeindehaus neben der Christuskirche sagen. Mit verschiedenen Kreisen, Kursen und Workshops werde das Gebäude recht gut frequentiert.

Erfolgreich sei die Krabbelgruppe. Der Andrang war so groß, dass die Gruppe geteilt wurde, so die Pfarrerin. Eine gute Öffentlichkeitsarbeit war die Absicht des Vertrauensausschusses zur Kirchenvorstandswahl. Viele Ideen wie ein durch die Gemeinde Auerbach wanderndes Wahlbanner wurden realisiert. Aber die Wahlbeteiligung war ernüchternd.

