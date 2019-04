Hintergründiger Humor, der Auerbachern gefällt

Mit solider schauspielerischer Leistung und viel Wortwitz überzeugt die Theatergruppe des Heimat- und Volkstrachtenvereins bei ihrer 25. Premiere - vor 1 Stunde

AUERBACH - Auch nach 25 Jahren hat die Theatergruppe des Heimat- und Volkstrachtenvereins noch keinen Rost angesetzt. Das aktuelle Stück "Das rosarote Nachthemd" bekam bei der Premiere am Freitag im Kolpingsaal reichlich Beifall.

Für gute Unterhaltung und spontane Lacher sorgte die Theatergruppe des Trachtenvereins mit Markus Baumgärtel (v.li.), Thomas Riedhammer, Florian Himmelhuber, Michaela Diertl, Mandy Schmid, Patrick Hamerla und Martin Achatz bei ihrem 25. Stück.



Für gute Unterhaltung und spontane Lacher sorgte die Theatergruppe des Trachtenvereins mit Markus Baumgärtel (v.li.), Thomas Riedhammer, Florian Himmelhuber, Michaela Diertl, Mandy Schmid, Patrick Hamerla und Martin Achatz bei ihrem 25. Stück.



Applaus ist bekanntlich das Brot des Künstlers. Die Besucher – im Kolpingsaal blieben maximal zehn Plätze frei – spendeten immer wieder Zwischenapplaus und verfolgten das Geschehen auf der Bühne bis zum Schluss mit konzentrierter Aufmerksamkeit.

Es passierte so einiges in dem Stück aus der Feder von Franz Rieder. Da müssen zwei Ehemänner (Markus Baumgärtel und Florian Himmelhuber) das gemeinsame Schlafgemach verlassen, weil ihnen die Frauen (Katrin Himmelhuber und Michaela Diertl) wenigstens diese Art der Diät aufbrummen wollen; da taucht plötzlich ein Koffer mit viel Geld auf; da bringt Xaver (Patrick Hamerla) seine etwas tollpatschig wirkende große Liebe Mucki (Mandy Schmid) mit zum Kaffeetrinken. Da bezirzt Nachbarin Ella (Kerstin Meisel) den Postboten (Thomas Riedhammer); da trinkt ein Polizist (Martin Achatz) im Dienst höchstens mal ein (Kirsch-)Wasser; da kommt auch noch ein echter Lump (Thomas Sertl) vorbei. Und natürlich spielt das rosarote Nachthemd eine wichtige Rolle, die an dieser Stelle aber nicht verraten werden soll.

Mehrere Handlungsstränge, eine solide schauspielerische Leistung und eine große Portion Wortwitz bieten viel Spaß für die Laien-Schauspieler und für das Publikum. Die Sätze, die Autor Rieder seinen Akteuren in den Mund gelegt hat, sind oft von hintergründigem Humor gespickt.

Lokale Würze

Lebendig wird das Stück auch durchs Einbeziehen örtlicher Gegebenheiten und Personen. Den Lebensweisheiten der Darsteller stimmt man gerne zu: "Ein Mann ist zu viel, keiner ist zu wenig." Katrin Himmelhuber und Markus Baumgärtel als Ehepaar Damler zeigten mit ihren Hauptrollen eine große Gedächtnisleistung. Die Laien-Schauspieler des Heimat- und Volkstrachtenvereins sind im 25. Jahr schon fast zu Profis auf der Theaterbühne geworden. Davon überzeugten sich bei der Premiere nicht nur heimische Besucher, sondern auch auswärtige Gäste.

VON BRIGITTE GRÜNER