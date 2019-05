Historischer Jagdausflug nach Tüchersfeld

TÜCHERSFELD - Wer sagt denn, dass Zeitreisen nicht möglich sind? Für den Weltraum mag das zutreffen, aber nicht für die Fantasie und erst recht nicht für das Fränkische-Schweiz-Museum in Tüchersfeld. Wer am Wochenende durch das große Burgtor trat, wurde in eine andere Welt versetzt. Die Besucher konnten meinen, dass sie in die Welt, wie sie Mitte des 18. Jahrhunderts existierte, versetzt wurden.

Im Innenhof des Museums wurde von stilecht kostümierten „Soldaten“ mit historischen Waffen scharf geschossen. Rechts Organisator Bernhard Weigl. © Foto: Klaus Altmann-Dangelat



Zahlreiche Akteure, die sich nach der Mode der damaligen Zeit gekleidet hatten und sich auch so verhielten, nahmen die Besucher des Museums auf eine Zeitreise in die Entstehungszeit der Gebäude mit. Die angenommene Szenerie: An dem Wochenende lud der Baron Groß von Trockau, der ehemalige Besitzer der Burganlage, seine Standesgenossen zur Jagd ein.

Dort traf sich natürlich nicht nur die feine Gesellschaft. Mägde und Knechte bewirteten die Herrschaften, durchziehende Händler witterten ein Geschäft. Das Motto lautete "Geschichte authentisch erleben". Die Akteure legten, so Museumsleiter Jens Kraus gegenüber den NN, Wert auf größte Sorgfalt und Authentizität.

Auch eine Hutmacherin war unter den „durchziehenden Händlern“. © Foto: Klaus Altmann-Dangelat



Mit per Hand nachgeschneiderten Gewändern ausschließlich aus Stoffen, wie sie zur Barockzeit üblich waren, zeigten die Akteure (die aus dem gesamten Bundesgebiet kamen) die Vielfalt der damaligen Kleidung. Modeschauen, in denen die einzelnen Kleidungsstücke und Ausstattungsdetails vorgestellt werden, rundeten das lockere Programm ab.

Scharf geschossen

Auch wer nicht das Museum besuchte, bekam von der Veranstaltung etwas mit: Denn es wurde auch scharf geschossen.

Im Innenhof wurde demonstriert, wie die damaligen Waffen funktionierten. Wenn das Pulver allerdings feucht wurde, fiel die Knallerei der Büchsen wortwörtlich ins Wasser.

Organisator des Treffens war Bernhard Weigl aus Mantel in der Oberpfalz. Er fungierte als Schreiber. Sein siebenjähriger Sohn Sebastian verdiente sich ein kleines "Zubrot": Er verkaufte Anleitungen für transportable Sonnenuhren. "Das Ambiente im Museum passt hervorragend zu unseren Darstellungen", betonte Weigl.

Der ehemalige Judenhof wurde im Jahre 1763 neu errichtet, weil er ein paar Jahre zuvor abgebrannt war. "Somit sind auch die Gebäude des Museums authentisch", erklärte Weigl, der schon vor vier Jahren einmal Gast in Tüchersfeld war.

Kraus kündigte an, dass künftig jedes Jahr jeweils am vierten Mai-Wochenende eine Zeitreise auf dem Museumsgelände stattfinden soll. Im kommenden Jahr fallen die Germanen ein. Es wird der Stamm der Sugambra erwartet. Man darf gespannt sein.

