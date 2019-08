Hund Hatari wieder zuhause: "Er ist wie ein Familienmitglied"

Nach einer Attacke zweier Hunde lief der einjährige Rhodesian Ridgeback davon - vor 1 Stunde

CREUSSEN - Hatari war Dienstag gegen 7.30 Uhr mit seiner Besitzerin im Naturschutzgebiet um den Craimoosweiher (Landkreis Bayreuth) spazieren, als ihnen zwei unangeleinte Hunde entgegen kamen. Der junge Rhodesian Ridgeback flüchtete aus der Situation und verschwand Richtung Weiher. Stundenlang suchten ihn seine Besitzer und Einsatzkräfte.

Hund Hatari entspannt am liebsten auf der Wiese. © privat



Laut seines Besitzers hätte der junge Hatari im Kampf mit anderen beiden Hunde keine Chance gehabt. So blieb seinem Frauchen, die mit ihm Gassi war, nichts anderes übrig, als die Leine loszulassen. Panisch rannte er anschließend über die B2 bei Creußen und verschwand Richtung Craimoosweiher. Dabei verursachte der Hund einen Verkehrsunfall, bei dem aber niemand verletzt wurde.

Mit Boot und Drohne suchte die Pegnitzer Feuerwehr anschließend nach dem einjährigen Rhodesian Ridegback. Der Hund hätte in den Weiher gesprungen sein können. Da er noch sein Halsband und seine Leine trug, bestand die Gefahr, dass er sich dort verfängt.

Die ganze Nacht lang suchten die Besitzer nach Hatari. Ehrenamtliche Hundeführer einer Rettungsstaffel, die teilweise bis aus Bamberg angereist waren, halfen ihnen. Gegen 5.30 Uhr am Mittwochmorgen kam dann der erlösende Anruf. Der junge Rüde hatte sich in einen Garten in Schnabelwaid verirrt. Die Ortschaft liegt unweit vom Craimoosweiher.

Der Bewohner rief die Polizei, die geistesgegenwärtig nicht versucht hat, ihn zu fangen, sondern gleich die Besitzer verständigte. "Er war ganz verstört und es hat ein bisschen gedauert, bis er uns erkannt hat", berichtet sein Herrchen. Es gehe ihm aber gut und "er schläft jetzt tief und fest".

Fast 24 Stunden lang war der erst einjährige Rhodesien Ridgeback verschwunden. Das Paar wohnt rund 25 Kilometer vom Craimoosweiher entfernt. "Hatari hätte niemals alleine nach Hause gefunden", ist sich sein Besitzer sicher.

Er und seine Frau seien allen Helfern unendlich dankbar. Schließlich ist "Hatari wie ein Familienmitglied" für sie. Das Paar ist froh, ihn wieder wohlbehalten zurück zu haben.