Hunderte flanieren beim "kleinsten Kneipenfestival der Welt" durch Troschenreuth

Von A-capella über Country bis Power-Rock: Fünf Musikbands regen die Besucher zum Tanzen an - vor 1 Stunde

TROSCHENREUTH - Ideales Festivalwetter und bestens aufgelegte Musiker bescherte den Besuchern in Troschenreuth ein Kneipenfestival der Extraklasse.

„Rockig, leidenschaftlich, laut“: Gemäß ihres Mottos heizte „GAIA returns“ den Besuchern des neunten Troschenreuther Kneipenfestivals im Sportheim ein. © Harald Saß



Das von einem überregionalen Radiosender im Vorjahr als das "kleinste Kneipenfestival der Welt" bezeichnete Event lockte in der neunten Auflage mit fünf Bands mehrere hundert Gäste in die Kneipen und Vereinsheime.

Zogen die Besucher es anfangs noch vor, bei lauen Temperaturen durch die Straßen zu flanieren, nahmen zu fortgeschrittener Stunde dann doch viele den kostenlosen Shuttlebus in Anspruch, der fortwährend zwischen den Locations pendelte.

Amerikanische Country-Klänge drangen aus dem Schützenheim, wo "Amarillo" (Gelb) handgemachte Musik präsentierte, die zum Mittanzen einlud. Lauter ging es dagegen im Gasthaus Zum Roten Ochsen zu, wo die "Bursting Pipes" (Berstende Pfeifen) mit Leadsänger Rainer Erfurt den Besuchern kräftig einheizten. Nicht weniger enthusiastisch feierten die Gäste die Troschenreuther Jugendband "Red!irt", die in den Pausen der Hauptband auftrat.

Unplugged und ohne Schnickschnack

Im Gasthaus Schwarzes Roß boten "Seven BR" kompromiss- und zeitlose Musik für jeden Geschmack. Besondere Highlights waren die gefühlvollen A-capella-Songs, fünfstimmig vorgetragen. Von irisch bis rockig reichte die Bandbreite von "Horsehead" (Pferdekopf) im Feuerwehrhaus. Unplugged und ohne Schnickschnack boten Verena und Franz Müller sowie Daniel Deak ein breit gefächertes Repertoire an Songs, die unter die Haut gingen und zum Mitsingen und -tanzen anregten.

"Rockig, leidenschaftlich, laut", so beschreibt sich die Band "GAIA returns" (GAIA kehrt zurück) selbst. Das setzten sie im Sportheim des FC Troschenreuth um, das Publikum nahm es dankbar an und ging aus sich heraus. Bis in die frühen Morgenstunden feierten die Gäste aus Nah und Fern ausgelassen und friedlich.

HARALD SAß