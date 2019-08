Ice Dogs Juniors haben Teamgeist im Camp verbessert

Gründungsdatum: 1963

Kurzbeschreibung: Der "Eislauf Verein Pegnitz Ice Dogs" ist ein Eishockeyverein aus Pegnitz. 1949 gegründet, war er zuerst Teil des Allgemeinen Sportvereins Pegnitz (ASV) und stieg als solcher bis in die dritthöchste Eishockey-Spielklasse auf. 1963 wurde der "Eislaufverein Pegnitz" gegründet, seit 2001 besteht der Vereinsname in der heutigen Version. Zu den Erfolgen der Mannschaft zählen der Aufstieg in die Oberliga im Jahr 1984 und der Vizemeistertitel der Regionalliga Süd im gleichen Jahr.

Internet: https://www.ev-pegnitz.de

