Illegal und ohne Führerschein auf der A9 unterwegs

Polizei stoppte drei Russen in Auto mit polnischer Zulassung - Fahrer wegen Urkundenfälschung fällig - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Fahnder der Verkehrspolizei Bayreuth hielten am Freitagvormittag einen BMW mit polnischer Zulassung an der Rastanlage Fränkische Schweiz West an. Bei der Kontrolle stellte sich heraus dass sich alle drei russischen Insassen illegal in Deutschland aufhalten.

Die 20-, 24- und 32-Jährigen konnten sich lediglich mit gültigen polnischen Asylbescheinigungen ausweisen. Der 20 Jahre alte Fahrer zeigte zudem einen gefälschten russischen Führerschein vor. Das Falsifikat wurde sichergestellt. Das Trio wurde wegen der illegalen Einreise und Aufenthalts in Deutschland angezeigt.

Nach Hinterlegung einer Sicherheitsleistung durften sie ihre Heimfahrt mit einem öffentlichen Verkehrsmittel nach Polen fortsetzen, da keiner einen gültigen Führerschein hatte. Der Fahrer muss sich zudem wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

