Auf einem Firmengelände in Grafenwöhr in der Oberpfalz ist am Sonntag ein Feuer ausgebrochen: Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, standen bereits drei Kehrmaschinen in Flammen. Zwei der Fahrzeuge brannten komplett aus. Laut Angaben der Polizei wurde niemand verletzt, jedoch entstand ein enormer Sachschaden von etwa 200.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar. © News5