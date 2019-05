In Schlangenlinien durch A9-Baustelle bei Trockau

Fahrer eines Kleintransporters war im dichten Wochenendverkehr mit 1,76 Promille unterwegs

TROCKAU - Am Freitagnachmittag teilte ein Pkw-Fahrer der Polizei mit, dass ein schwarzer Kleintransporter in der Baustelle auf der A9 zwischen Pegnitz und Trockau im dichten Wochenendverkehr in deutlicher Schlangenlinie unterwegs sei. Die Beamten stoppten den Fahrer. Er hatte 1,76 Promille Alkohol im Blut.

Streifen der Polizeiinspektion Stadt und der Verkehrspolizei Bayreuth konnten das Fahrzeug nach der Mitteilung in der Baustelle an der Lanzendorfer Brücke ausfindig machen und auf dem nahen Rasthof Himmelkron kontrollieren. Dabei stellten sie bei dem 43-jährigen Fahrer aus Chemnitz deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab 1,76 Promille.

Die Sicherstellung seines Führerscheins, eine Blutentnahme sowie die Unterbindung der Weiterfahrt waren die Folge. Nach der Anzeigenerstattung wegen Trunkenheit im Verkehr konnte er seine Heimreise mit einem öffentlichen Verkehrsmittel fortsetzen.

