Johannes Lindner neunter Träger der Bürgermedaille

AUERBACH - Als neunter Preisträger nach ihrer Einführung wurde Johannes Lindner am Dienstagabend mit der Auerbacher Bürgermedaille, die nur einmal pro Jahr verliehen wird, geehrt.

Johannes Lindner war und ist in seinem Heimatort Michelfeld in vielfacher Weise engagiert. Sätze wie "Dann mach ich’s halt selber" habe er schon oft gesagt, betonte Bürgermeister Joachim Neuß in der Laudatio. Schon als Lehrer an der Haupt- und späteren Mittelschule habe Lindner immer wieder Initiativen ergriffen und Projekte umgesetzt, die Arbeit machten. Als bestes Beispiel dafür nannte der Rathauschef den Schulgarten, der von Lindner mit Schülern angelegt und gepflegt wurde.

In der Freizeit engagierte er sich ehrenamtlich in Vereinen, in der Pfarrei und auch politisch. Von 1996 bis 2002 war er für die Wählergruppe "Christliches Auerbach Stadt und Land" im Stadtrat vertreten. Seinen Gemeinsinn bewies Lindner schon 1978 nach der Eingemeindung. Als verbindende Maßnahme für alle Ortsteile wurde damals der Stadtverband aus der Taufe gehoben. Der Michelfelder war nicht nur Gründungsmitglied, sondern engagierte sich auch im Vorstand, unter anderem vier Jahre als Kassier.

Schützenheim gebaut

Seit mehr als 50 Jahren ist Lindner Mitglied im Schützenverein d’Speckbachpelzer. 1979 wurde er erster Schützenmeister. Als Vorsitzender leitete er den Verein über 25 Jahre. Herausragende Projekte jener Zeit waren 1989 der Bau des Schützenheims im Gasthof Schindler sowie 1993 das 100-jährige Gründungsjubiläum. Zur Würdigung seiner Verdienste wurde er vom Verein zum Ehrenschützenmeister ernannt. Über die Stadtgrenzen hinaus engagierte er sich viele Jahre als Rundenwettkampfleiter und Gauschützenmeister.

Seit fast 30 Jahren ist Johannes Lindner Mitglied im Pfarrgemeinderat seiner Heimatpfarrei. 2006 wurde er zum Vorsitzenden des Gremiums gewählt. Im Jahr 1994 zog Lindner in den Dekanatsrat ein, und mit Gründung des Seelsorgebereichs 2006 auch in dessen ehrenamtliche Vertretung. In beiden Gremien ist er bis heute Mitglied. Seit 2000 ist Lindner auch in der Kirchenverwaltung tätig. Bei der Renovierung des Pfarrhauses und der Generalsanierung des Pfarrzentrums hat er als Bauleiter Zuschussanträge gestellt, sich mit Architekten besprochen und Handwerker koordiniert, aber gleichzeitig auch als Handwerker immer gerne mitgeholfen und viel Eigenleistung eingebracht. 2009 gründete Lindner den Förderverein St. Otto Michelfeld, dessen Vorsitzender er bis zum heutigen Tag ist. Unermüdlich generierte er mit seinem Team Spendengelder für die Einrichtung, die dann zielführend in das Gebäude investiert wurden.

Anlässlich des 875-jährigen Bestehens der Pfarrei St. Johannes Michelfeld im Jahr 1996 hat Johannes Lindner die Geschichte der Pfarrei in einer Chronik niedergeschrieben, die als Buch mit rund 130 Seiten gedruckt wurde. Mit dieser umfangreichen Arbeit habe er ein ausgesprochen wertvolles Werk für die Stadt und die Nachwelt geschaffen, betonte Bürgermeister Neuß.

