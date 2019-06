Junger Mittelfranke prallte auf A9-Rastanlage gegen Poller

Der Wagen mit Fürther Zulassung erlitt beim Unfall nahe Pegnitz wirtschaftlichen Totalschaden - vor 1 Stunde

PEGNITTZ - Am Freitag fuhr ein junger Mann aus dem Raum Fürth auf der A9-Rastanlage Pegnitz/Fränkische Schweiz gegen einen Beton-Fahrbahnteiler. Dabei erlitt sein Wagen Totalschaden, er selbst kam mit leichteren Verletzungen davon, kann sich aber an den Vorfall nicht mehr erinnern.

Der Wagen aus dem Raum Fürth erlitt beim Aufprall auf den Betonpoller Totalschaden. © Markus Roider



Der 20-jährige Ford-Fahrer mit Fürther-Zulassung geriet an der Einfahrt zur Rastanlage Pegnitz-West gegen einen Bordstein, an der Fahrbahnteilung, wo man entweder nach rechts in die Tankstelle einbiegen oder links an dieser zu den Parkplätzen vorbeifahren kann. Durch den Aufprall verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen den auf der Fahrbahnteilung angebrachten Betonpoller.

Der 20-Jährige wurde leicht verletzt und kam zur Überprüfung in ein nahe liegendes Krankenhaus. Das ältere Fahrzeug erlitt einen massiven Frontschaden und musste geschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Die Feuerwehr Pegnitz beseitigte ausgelaufene Betriebsstoffe.

