Karin Weiss mit Kochlöffel und Paukenschlägel

Die ehrenamtliche Pegnitzerin wird jetzt aus ihrem Amt als Präsidentin der Dekanatssynode verabschiedet - vor 19 Minuten

PEGNITZ - Endspurt in der "Kinderküche" des evangelischen Gemeindehauses: Heiße Herdplatten, der leckere Duft von gebratenen Schnitzeln und saftigem Kartoffelsalat durchzieht die Wirkungsstätte der beiden Tages-Köchinnen, Wirtschaftsleiterin Karin Weiss und Claudia Schmutzler. Wenige Minuten später werden 118 Essensportionen zu den evangelischen Krippen und Kindergärten im Stadtgebiet transportiert.

Die ehrenamtlich tätige Wirtschaftsleiterin Karin Weiss (vorne) bereitet zusammen mit Teilzeitkraft Claudia Schmutzler in der Gemeindehausküche die 118 Portionen Mittagessen für die evangelischen Kindergärten und -krippen zu. An diesem Tag gibt es Schnitzel mit Kartoffelsalat und eine Himbeernachspeise.



Das ist nur eine von zahlreichen ehrenamtlichen Wirkungsstätten von Karin Weiss. Seit fünf Jahren ist sie hier täglich fünf Stunden aktiv. Seit diesem Jahr erhält sie dafür ein Minijob-Salär. "In der Anfangszeit waren es 30-Stunden-Wochen, die ganzen Berechnungen, die nötig waren." Seit über 50 Jahren hilft Weiss ehrenamtlich in der örtlichen Kirchengemeinde – und zum Teil weit darüber hinaus – mit.

Bei der Dekanatssynode nächste Woche im Auerbacher Gemeindehaus wird sie auf eigenen Wunsch als Präsidentin aus diesem Amt verabschiedet. Wenn Dekan Gerhard Schoenauer in seiner Abschiedslaudatio von "Zeit ohne Ende" sprechen wird, die Karin Weiss zeitlebens in diverse Ehrenämter investiert hat und das noch tut, wird ihr das eher peinlich sein. Sie geht jetzt zumindest aus diesem Präsidentenamt "ohne Wehmut" und erklärt scheinbar nüchtern und freundlich-resolut: "Das passt jetzt grad."

Der Zeitaufwand als Synodalpräsidentin habe sich vorab schwer einschätzen lassen. "Manchmal war wochenlang gar nichts." Und dann kamen wieder Gemeinde-Visitationen in den Orten des Dekanates. Das bedeutete: eine Woche lang von früh bis abends auf den Beinen. Ihr synodaler Mitpräsident Peter Hippmann musste sich für solche Gelegenheiten sogar regelmäßig Urlaub nehmen.

Gesetze gewälzt

Die Liste der Ehrenämter von Karin Weiss ist lang und brachte ihr sogar eine ministerielle Auszeichnung. Knapp zwei sechsjährige Perioden saß sie in der evangelischen Landessynode, wälzte in diesem bayernweiten Kirchenparlament Unmengen von Papier und Gesetzesvorlagen.

Viel wichtiger ist ihr aber die Arbeit in der Pegnitzer Kirchengemeinde. Die Erfinderin des Frauenfrühstücks freut sich über die durchschnittlich 120 Besucherinnen.

Eifrige Kirchgänger erleben sie außerdem regelmäßig bei Festgottesdiensten an der Pauke, wenn sie im Zusammenspiel von Orgel, Posaunenbläsern und Kantorei musiziert. Jahrzehntelang sang die Ehefrau des früheren Kantors Roland Weiss auch selbst in der Kantorei mit.

Die Leitung der Pegnitzer VCP-Pfadfinder hat Karin Weiss schon vor knapp 20 Jahren abgegeben. "Mit 50 war es Zeit, aufzuhören." Aber noch heute kümmert sie sich um die Finanzen der örtlichen Pfadfinder. Am Tag nach dem Reporterbesuch war sogar eine Wanderung mit Mitgliedern der früheren Pfadi-Gruppe "Piscis" (deutsch: Fisch) anberaumt.

Immer wieder werden Karin Weiss und Ehemann Roland bei Jubelkonfirmationen von auswärtigen Ex-Gemeindegliedern angesprochen. "Wir sind die einzigen beiden, die die Leute noch von früher kennen."

Langeweile kommt beim Ehepaar Weiss nicht auf. So wird die umtriebige Karin Weiss wieder ganz selbstverständlich bei der evangelischen Altpapier- und Altkleidersammlung am 18. Mai mithelfen. "Roland sitzt dann am Telefon." Beispielsweise für übersehenes Abholgut.

"Chancen ohne Ende"

Richtig ins Schwärmen kommt Karin Weiss, wenn sie an die Aufbruchstimmung in der Jugendarbeit der 1970er Jahre denkt. "Da gab es Chancen ohne Ende", ruft sie in mitreißender Begeisterung aus. Und vergisst in ihrem kurzen Rückblick auch nicht die Möglichkeiten durch die "eigenen Räume" im 1974 eingeweihten neuen Gemeindehaus.

Unauffällig im Hintergrund

Noch heute wirkt Karin Weiss bei vielen Veranstaltungen in der Kirchengemeinde unauffällig als Organisatorin im Hintergrund mit. "Ich habe den Jahresempfang mit organisiert", sagt sie. Und natürlich auch jede Installation eines Pfarrers während der vergangenen Jahrzehnte.

Regelmäßig singt und musiziert sie mit den Kleinkindern der "Bartl Wichtel", der "Schäfchengruppe" und im Buchauer Kindergarten.

Erstaunlich, dass die Ehrenamtliche da auch noch Zeit für ihre Hobbys und die fünf Enkel findet. "Ich lese gerne und gehe jede Woche in eine Gymnastikgruppe", berichtet Karin Weiss. Klavier spielt sie aber nur noch zu Weihnachten im Familienkreis – und bei dem von ihr so geliebten Frauenfrühstück.

Lob erwartet sie dafür keines. "Wenn man mit Freude etwas tut, bringt mir das am meisten." Sie fügt aber Augenblicke später hinzu: "Für viele Ehrenamtliche ist wichtig, dass ihre Arbeit wertgeschätzt wird."

VON FRANK HEIDLER