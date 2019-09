Kennzeichen vom Auto des Vaters ausgeliehen

Polizei stoppte nicht zugelassenes Fahrzeug an der A9-Ausfahrt Trockau - vor 1 Stunde

TROCKAU - Wegen eines wichtigen Termins haben sich zwei junge Kulmbacher kurzerhand das Kennzeichen vom Auto des Vaters für ihren nicht zugelassenen Pkw ausgeliehen. Die Polizei stoppte bei Bayreuth das Unterfangen.

Am Freitag wurde ein BMW mit Kulmbacher Zulassung durch Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth an der Asfahrt Trockau kontrolliert. Wie sich herausstellte, waren die am Fahrzeug angebrachten amtlichen Kennzeichen aber gar nicht für den BMW, sondern für einen Alfa Romeo ausgegeben.

Der 21-jährige Beifahrer aus dem Landkreis Kulmbach gab an, dass alles seine Schuld wäre. Da er den BMW erst hätte neu zulassen müssen, jedoch zu einem wichtigen Termin nach Nürnberg fahren wollte, montierte er schnell die Kennzeichen vom Alfa Romeo seines Vaters ab und kennzeichnete damit den BMW.

Der junge Mann sowie der 19-jährige Fahrzeugführer selbst, ebenfalls aus dem Landkreis Kulmbach, erhielten jeweils eine Anzeige wegen Kennzeichenmissbrauch und Urkundenfälschung.

