Kirchen-Kupferdach verkraftet 100 Grad Temperaturdifferenz

Am St. Thomas-Gotteshaus in Trockau läuft die letzte große Aktion der Millionen-Sanierung - vor 54 Minuten

TROCKAU - Die Arbeiten am Dach der Trockauer Autobahnkirche St. Thomas laufen. Das alte Ziegeldach wird von der Firma Lenk durch ein wetterbeständiges Kupferdach ersetzt. Die Maßnahme setzt den Schlusspunkt unter die Sanierung der Kirche und soll laut Kirchenpfleger Hans Hümmer in etwa dreieinhalb Monaten, also im Oktober, abgeschlossen sein. Die Sanierung von St. Thomas hat dann insgesamt etwa sieben Jahre gedauert. Die Kosten beziffert Hümmer auf insgesamt rund 1,6 Millionen Euro.

Die Arbeiten am Dach der Trockauer Autobahnkriche St. Thomas laufen. Das alte Ziegeldach wird von der Firma Lenk durch ein wetterbeständiges Kupferdach ersetzt. © Foto: Richard Reinl



Warum wird das alte Ziegeldach durch eine Kupfereindeckung ersetzt? Martin Lenk, der Chef der gleichnamigen Pegnitzer Fachfirma, die den Auftrag erhielt, klärt auf: "Wer die Vor- und Nachteile eines Kupferdachs vergleicht, stellt fest, dass die Vorteile deutlich überwiegen. So gleicht die außerordentlich lange Nutzungsdauer die höheren Kosten in der Regel komplett aus."

Während Kupferdächer früher aus einzelnen Tafeln bestanden, kommen heute überwiegend Schare aus Bändern zum Einsatz. Diese Scharen wurden im Winter im Lager der Firma Lenk vorgefertigt und in speziell dafür angefertigten Lagerungsregalen bis zur weiteren Verarbeitung aufbewahrt.

Für die Eindeckung der Kirche Trockau werden spezielle Kupferbleche verwendet, deren Bänder in einem schonenden patentierten Industrieverfahren beidseitig voroxidiert wurden. Dabei wurde die Oxidschicht (Patina) nicht künstlich, sondern ganz natürlich aus dem Kupfer heraus erzeugt.

Diese Patina stellt eine Schutzschicht dar, die sich mit der Zeit auf der metallischen Oberfläche bildet. Sie verbessert die Eigenschaften des Materials, schützt vor Korrosion und beugt dem Wachstum von Algen, Moosen und Flechten vor. Erkennbar ist die Patina auf einem Kupferdach an der schwarz-braunen und türkisen Farbe. Sie lässt das Material leben und verleiht dem Dach eine ganz eigene Geschichte.

Martin Lenk weiter: "Ein besonderer Vorteil von Kupferdächern ist die einfache Verarbeitung. Denn das Material ist zäh und selbst bei niedrigen Temperaturen gut verformbar. Darüber hinaus hat es die stärkste Bruchdehnung aller Baumetalle. Kupfer lässt sich also sehr stark dehnen, bevor es reißt oder bricht.

Übrigens: Bei Temperaturschwankungen von etwa 100 Grad Celsius zwischen Sommer und Winter, kann sich die Dacheindeckung aus Kupfer ausdehnen und zusammenziehen. Um diese Bewegungen auszugleichen sind spezielle Dehnungsfugen und Befestigungen nötig. Nur so lassen sich Beschädigungen und Undichtigkeiten sicher ausschließen.

Ein Kupferdach gilt als widerstandsfähig und besonders langlebig. Mit einer Nutzungsdauer von über 200 Jahren gibt es heute kaum vergleichbare Materialien zur Dacheindeckung. Zudem lässt die Patina das Kirchengebäude lebendiger wirken und verleiht ihm eine ganz eigene Geschichte."

RICHARD REINL