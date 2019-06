Körzendorf: Bei idealen Wetterbedingungen verzeichnete die fünftägige Zeltkerwa einen riesigen Ansturm von Gästen. Ausrichter war in diesem Jahr der Männergesangverein Cäcilia, der von der Dorfgemeinschaft unterstützt wurde. Bereits am Mittwochabend lockte die vom Madla- und Burschenverein Harmonie Körzendorf organisierte Partynacht viele Besucher in den Ort. Die Nachwuchsorganisation zeigte sich auch im weiteren Verlauf der Festtage für das Kerwatreiben verantwortlich. Höhepunkt war dabei das zünftige Aufspielen am Sonntag in der Dorfmitte mit der Ahorntaler Blasmusik, bei der sich die Burschen mit gelungenen Kerwaliedern zur Freude von rund 200 Zuhörern gegenseitig hoch oder Geschehnisse im Ort auf die Schippe nahmen. © Dieter Jenß