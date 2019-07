Klaus Bauer geht für die CSU in die Landratswahl

Weidenberger Geschäftsleiter soll Hermann Hübner beerben - "Neustart" mit Goldkronacher - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Die Würfel sind gefallen: Klaus Bauer, Geschäftsleiter der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg, soll für die CSU die Nachfolge von Hermann Hübner als Bayreuther Landrat antreten.

Klaus Bauer soll in Bayreuth Landrat Hermann Hübne beerben. © Foto: privat



Klaus Bauer soll in Bayreuth Landrat Hermann Hübne beerben. Foto: Foto: privat



Bauer gehört der Partei zwar nicht an, soll aber dennoch für sie in den Ring steigen. Dies bestätigte Kreisvorsitzende Gudrun Brendel-Fischer auf Anfrage. Der 48-jährige Goldkronacher soll für einen Neustart der Christsozialen stehen, so die Landtagsabgeordnete. Das gelte nicht nur für das Erbe des scheidenden Hermann Hübner, das gelte auch für die Kreistagsfraktion. Das habe auch mit neuen Namen und frischen Gesichtern zu tun. Konkreter will sie im Moment noch nicht werden.

Im Gespräch waren in den vergangenen Wochen zwei andere Bewerber. Christian Porsch, Speichersdorfer Gemeinderat und Vorsitzender des Kreisjugendrings, und Franc Dierl, Ortsverbandsvorsitzender in Speichersdorf. Letzteren hätte sich Brendel-Fischer auch gut als Bewerber vorstellen können – aber es sei für einen Freiberufler wie den Architekten Dierl eine schwierige Entscheidung, ins Wahlbeamtentum zu wechseln. Denn: "Du weißt ja nie, ob du wiedergewählt wirst."

Und so kam Bauer ins Spiel, ausdrücklich auch befürwortet von Franc Dierl, wie Brendel-Fischer betont. War Bauer doch vor seinem Wechsel Chef der Rathausverwaltung in Speichersdorf, "man hat ihn sehr ungern ziehen lassen".

Bei der Kreisdelegiertenversammlung am 20. September in Schnabelwaid soll Bauer offiziell als Landratskandidat nominiert werden. Klaus Bauer hat Freunde und Bekannte in der CSU-Fraktion, die suchte offensichtlich Bewerber. "Und so wurde ich angesprochen", sagt er. Von Kreisräten, "die Bescheid wussten über meine Rolle in 30 Jahren Kommunalpolitik, davon die vergangenen 20 Jahre für den Bürgerblock Nemmersdorf im Stadtrat von Goldkronach."

So ein Angebot schlage man nicht aus, "das kommt nur einmal im Leben", sagt Bauer. Und schließlich habe die CSU ja auch keine schlechten Chancen, wieder den Landrat zu stellen. Auch wenn er davon ausgehe, dass es bei vier oder vielleicht gar fünf Kandidaten wohl zu einer Stichwahl komme – "das wird sehr spannend".