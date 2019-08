Kleinlaster prallt gegen Haus: Fahrer stirbt in der Oberpfalz

KEMNATH - Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich am Montag in Brand bei Kemnath (Landkreis Tirschenreuth). Ein 51-Jähriger verlor die Kontrolle über sein Baustellenfahrzeug, prallte gegen einen Gartenzaun und anschließend in die Fassade eines Geschäftsgebäudes. Der Notarzt konnte nichts mehr für den Fahrer tun.

Im Kemnath fuhr ein Kleinlaster ungebremst in die Fassade eines Geschäftshauses - der Fahrer erlitt tödliche Verletzungen. Foto: NEWS5/ Wellenhöfer



Gegen 14.45 Uhr war der 51-Jährige aus dem Landkreis Tirschenreuth mit seinem Kleinlaster auf der Max-Reger-Straße in Brand unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Zunächst prallte das Baustellenfahrzeug auf leichtem Gefälle gegen einen Gartenzaun und fuhr anschließend etwa 150 Meter weiter, wo es ungebremst in ein Geschäftshaus krachte.

Der Fahrer wurde durch den heftigen Aufprall in seinem Kleinlaster eingeklemmt und war laut Angaben der Polizei nicht mehr ansprechbar. Nachdem er von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen wurde, konnte der Notarzt nur noch seinen Tod feststellen. Der Lkw wurde durch den Aufprall total zerstört. Erheblichen Schaden trug auch die Hausfassade davon, die Bewohner blieben jedoch unverletzt. Ein Gutachter soll nun die Unfallursache klären. Nach derzeitigem Sachstand kann auch ein gesundheitliches Problem des Fahrers nicht ausgeschlossen werden, so die Polizei.

