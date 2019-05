Kletter-Mekka für Weltstars hofft auf Besucherscharen

Vom 20. bis 23. Juni lockt das größte deutschsprachige Festival wieder tausende Gäste und auch einige Szene-Promis in die Frankenpfalz - vor 17 Minuten

AUERBACH/KÖNIGSTEIN - So lange klettern, bis die Unterarme kapitulieren: Anschließend zum Abkühlen ins Königsteiner Naturbad springen und abends noch beim Vortrag von Kletter-Superstar Chris Sharma staunen. So könnte ein typischer Tag beim Frankenjura Kletterfestival 2019 aussehen. Am Fronleichnams-Wochenende, vom 20. bis 23. Juni, steigt in Königstein wieder das Petzl Frankenjura Kletterfestival.

Countdown: Regelmäßig wird das Kletterfestival zum Mekka für alle Kraxler und Freizeit-Aktivisten. Hier eine Aufnahme vom Boulder Contest beim Kletterfestival 2017 im Naturbad Königstein. © Foto: Walter Waerthl)/Archiv



Bewährte Location und zentraler Treffpunkt ist das Naturbad, auf dessen Gelände alle Besucher in ihren Zelten, Bussen oder Wohnmobilen übernachten können. Dort finden auch Vorträge und Workshops statt, kann jeder sich informieren oder einfach über das Festivalgelände mit den Ausstellerständen schlendern.

Besonderer Höhepunkt des diesjährigen Kletterfestivals ist der Vortrag des amerikanischen Weltstars Chris Sharma, der zahlreiche der weltweit schwierigsten Kletterrouten erstmals begangen hat. Zuhören kann jeder am Freitagabend ab 21 Uhr in der Helmut-Ott-Halle in Auerbach.

Aber damit nicht genug. Weitere international bekannte Kletterer, wie Fabian Buhl, Steve McClure oder Lena Herrmann werden ihre Erfahrungen und ihr Wissen weitergeben. Sie alle kann man am Festival-Wochenende in Vorträgen und Workshops – aber natürlich auch am Fels – hautnah erleben.

Zudem reist einer der besten deutschen Slackliner, Lukas Irmler, an und wird am Samstag eine spektakuläre Show über dem Becken des Naturbads zeigen. Er hat zum Beispiel im Jahr 2016 als Erster den Rheinfall bei Schaffhausen auf einer Slackline überquert und 2017 in Peru den Weltrekord mit der höchsten Highline aufgestellt.

Beim Kletterfestival bietet er auch Mitmach-Workshops für jedermann an.

Info: Das gesamte Programm des Kletterfestivals sowie weitere Informationen sind unter https://climbingfestival.de/ zu finden.

