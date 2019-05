Königsteiner Lebensretter freuen sich über Spende

Eschenfeldener Vereine überreichen Scheck an die Gruppe der "First Responder" - vor 2 Stunden

ESCHENFELDEN - Eine Spende in Höhe von 1000 Euro haben Eschenfeldener Vereine an Teamleiter Marco Specht und Wolfgang Pscherer von der "First Responder"-Gruppe Königstein überreicht. Drei Vertreter der Eschenfeldener Vereine übergaben den Scheck am Dienstagabend im Namen der Dorfgemeinschaft.

Freuten sich über 1000 Euro der Eschenfeldener Vereine: Teamleiter Marco Specht und Wolfgang Pscherer (rechts) von der „First Responder“-Gruppe Königstein.



Bernd Pilhofer, Vorsitzender der Feuerwehr Eschenfelden, Norbert Neidel vom SC Eschenfelden sowie Jürgen Leißner von der Kirwa-Gemeinschaft bedankten sich außerdem für die geleistete Arbeit der Ersthelfer.

Für Melder und Kleidung

Teamleiter Marco Specht freute sich über die Zuwendung und erklärte, damit würden unter anderem die neuen Helfer eingekleidet und mit Meldern zur Alarmierung ausgestattet. Zu rund 20 Einsätzen in der Gemeinde Hirschbach wurden die First Responder im vergangenen Jahr gerufen, berichtete Specht.

Er ergänzte, dass auch Interessierte aus Hirschbach die Ersthelfer aktiv unterstützen könnten. Über die Feuerwehr Eschenfelden würden die Lehrgangstermine mitgeteilt, wenn wieder Ausbildungsveranstaltungen angeboten werden.

