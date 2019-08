Körbeldorf: Ein Dorf mit schlauen Bewohnern

KÖRBELDORF - Die "Habüchern" – so werden die Körbeldorfer genannt. Josef Krieg ist einer der 170 Einwohner des vor bereits 900 Jahren in den Michelfelder Klosterbüchern erwähnten Dorfes. Er glaubt, dass der Begriff vom knorrigen, festen Holz der Hainbuche kommt. Im Ort leben 82 weibliche und 88 männliche Bewohner. Die älteste Einwohnerin ist mit 90 Jahren Barbara Lehner.

Historisches Bild vom Straßenverlauf und alte Kapelle in der Ortsmitte. Die Kapelle fiel dem Straßenbau zum Opfer. Foto: Foto: Klemens Grellner



"Wir haben heuer allen Grund zum Feiern: 900 Jahre Ort und 120 Jahre Gründungsfest der Feuerwehr, dazu noch den Stadtfeuerwehrtag", freuen sich die Ortsbewohner. Sie haben im vergangenen Jahr extra einen Festausschuss gegründet und sich seither emsig auf dieses Wochenende vorbereitet.

Zur ehemaligen Körbeldorfer Gemeinde zählen Ober- und Unterhauenstein sowie Hollenberg.



Zur ehemaligen Körbeldorfer Gemeinde zählen Ober- und Unterhauenstein sowie Hollenberg. Seit jeher gehört Körbeldorf religiös zu Büchenbach, einer der katholischen Urpfarreien des Erzbistum Bamberg. "Der Glaube hat in den Jahrhunderten schon ein paarmal gewechselt, je nach Obrigkeit", erzählt Krieg.

Die Pfarrei war mit ihren Orten den Besitzwechsel der jeweiligen Landsherren unterstellt. Damals bestimmte der Landesherr die Religion der Untertanen. So unterstand beispielsweise 1363 Körbeldorf dem Amt Böheimstein, dessen Sitz auf der heutigen Ruine Hollenberg war. Die Zerstörung der Burg erfolgte um 1525 im Bauernkrieg.

Büchenbach kehrte von der calvinistischen und evangelischen Glaubenslehre wieder zur katholischen Kirche zurück. 1720/1723 wurde mitten in Körbeldorf eine neue Kapelle errichtet, das Vorgängergebäude war baufällig gewesen.

Ein Teil des Kapellenvereines, der die neue Kapelle zum Fest renoviert. Eine Gedenksäule im Hintergrund erinnert noch an den alten Standort der historischen Kapelle. Foto: Foto: Rosi Thiem



Das Gebetshaus weihte man schließlich 1725 ein. 1949 war eine Restaurierung notwendig, und 1954 erhielt sie eine Sakristei. Im Wege stand allerdings die historische St. Laurentiuskapelle, als die Infrastruktur verbessert und die Ortsverbindungsstraße zur Kreisstraße wurde. 1977 fiel das Gotteshaus schließlich dem Abbruchbagger zum Opfer.

Kapelle außerhalb errichtet

Vorher gründeten die Körbeldorfer im Jahr 1974 vorausschauend unter dem damaligen Vorsitzenden Anton Haberberger einen heute noch aktiven Kapellenverein. Sie errichteten etwas außerhalb, auf dem Weg Richtung Büchenbach, die heutige Kapelle, die 1977 eingeweiht wurde.

Langjähriger Mesner war Peter Grellner. Eine Steinsäule mit Glocke im Dorf erinnert heute noch an den historischen Standort von einst. Die derzeitige Vorsitzende Angelika Maier hat jetzt zum Fest alle freiwilligen Kräfte mobilisiert. Die Kapelle hat vor dem Ereignis innen und außen einen frischen Anstrich erhalten.

Maier ist stolz, dass aus ihren Reihen ein Erzbischof hervorgegangen ist und meint damit den päpstlichen Nuntius von Ungarn und Moldavien, Erzbischof Karl Josef Rauber, der jetzt in einem Kloster in der Nähe von Stuttgart im Ruhestand lebt. "Für uns ist es eine große Besonderheit. Seine Tante war Lehrerin hier in Körbeldorf, und er hat hier gewohnt. Wir haben seinen Weg verfolgt und er hat uns immer wieder besucht. Er selbst sagte, dass er in seiner Kindheit ein Spitzbub war und wir freuen uns, dass aus dem ,Spitzbub’ etwas geworden ist", sagt sie schmunzelnd.

Maier lenkt auf eine weitere Besonderheit im Dorf: "Wir haben 2014 beschlossen, wieder eine Kerwa zu feiern. Es ist eine eintägige Kerwa, nur für das Dorf. Sie findet immer an einem Freitag um den 22. Mai herum statt. Das ist eine Kerwa für Alt und Jung, wir haben Kerwabum zwischen 18 und 70 Jahren dabei. Das gibt es in keiner Gemeinde", fügt sie hinzu.

"Bis Ende der 1960er Jahre gab es hier überwiegend landwirtschaftliche Vollerwerbsbetriebe", erzählt Josef Krieg. "1965 war das letzte Mal Unterricht in Körbeldorf in der alten Schule", erinnert sich Karl Brendel, der als Gastschüler aus Kosbrunn die Dorfschule besuchte. "Ich war damals in der achten Klasse." Bis zur Schulreform 1969 hatte Körbeldorf eine einklassige Volksschule. Diese bestand seit 1790. Von 1964 bis 1965 wurde am Gothenstein ein neues Schulgebäude errichtet, das aber fünf Jahre später wieder leer stand, weil die Volksschule 1970 aufgelöst wurde. Seitdem besuchen die Körbeldorfer die Schulen in Pegnitz.

"Wir haben auch Professoren, Ärzte, Studienräte und andere Berufe im Dorf. Das haben wir den Lehrern zu verdanken", erinnert sich Krieg. "Diese überzeugten die Eltern, die Kinder auf höhere Schulen zu schicken." Die politische Gemeinde Körbeldorf mit ihrem Weiler Hollenberg und den Mühlen Ober- und Unterhauenstein wurde 1972 aufgelöst und ist seitdem ein Ortsteil von Pegnitz.

