Körbeldorf hatte vier gute Gründe zum Feiern

Erste urkundliche Erwähnung, Straßenfest, Gründung der Feuerwehr und Stadtfeuerwehrtag - vor 48 Minuten

KÖRBELDORF - Die Dorfgemeinschaft hat am Wochenende gleich vier Fliegen mit einer Klappe geschlagen: In ihr traditionelles Straßenfest haben sie das Gründungfest der Feuerwehr (120 Jahre), den 37. Stadtfeuerwehrtag und die erste urkundliche Erwähnung des Orts vor 900 Jahren eingebettet.

Langjährige Mitglieder ehrte die Feuerwehr Körbeldorf: Adolf Neuner, Franz Kürzdörfer, Anton Haberberger, Johann Schwemmer, sowie Georg Haberberger. © Foto: Klaus Trenz



Nach einem Gottesdienst in der St. Laurentius-Kapelle und einem kurzen Festzug mit Abordnungen der Feuerwehren der Stadt Pegnitz und dem Technischen Hilfswerk ging es zunächst zu einem Teil des Stadtfeuerwehrtags in und an der Dorfgemeinschaftshalle.

Der Vorsitzende der Feuerwehr Körbeldorf machte kurze Ausflüge in die Geschichte der Wehr und des Ortes und empfahl den Gästen die kleine Ausstellung von alten Fotos, die Harald Büttner zusammengestellt hat. Im Mittelpunkt der Feier standen Ehrungen.

Seit Jahrzehnten treu

Die Feuerwehr Körbeldorf ehrte passive Mitglieder, die der Feuerwehr seit einigen Jahrzehnten treu verbunden sind. Es waren dies Adolf Förster, Anton Haberberger, Georg Haberberger, Franz Kürzdörfer, Adolf Neuner und Johann Schwemmer.

In seine Festrede packte Uwe Raab Statistisches. Zum Jahresbeginn leisteten in den 17 Feuerwehren der Stadt Pegnitz 683 Mitglieder aktiven Dienst, darunter 40 Frauen und 83 Jugendliche. Ein wichtiger Bestandteil der Ortsfeuerwehren Leups, Penzenreuth, Trockau und Troschenreuth seien mittlerweile die Kinderfeuerwehren mit insgesamt 53 Kindern.

Hoffnung auf Stärkung

Den Anstieg der Aktivenzahlen führte Raab auf die Erhöhung des Renteneinstiegsalters vom 63. auf das 65. Lebensjahr zurück. Er hoffe, dass mit diesem Schritt dauerhaft eine Stärkung der Aktivenzahlen und auch das Wissen sowie die Erfahrung der Älteren erhalten bleibt.

Im Jahr 2018 mussten die Wehren zu 542 Einsätzen ausrücken, davon alleine die Feuerwehr Pegnitz 268 Mal. Das waren 140 Einsätze mehr als im Vorjahr.

Spende statt Geschenke

In den vergangenen Jahren habe die Stadt Pegnitz im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit ihre Pflicht für das Feuerlöschwesen zu sorgen, "immer sehr ernst genommen" so Raab. So seien für den laufenden Betrieb von 2013 bis 2018 für Gebäudeunterhalt, für Ausrüstungsbeschaffungen und für Lehrgänge und Verdienstausfälle zusammen rund 2,8 Millionen Euro ausgegeben worden.

Für Fahrzeugbeschaffungen seien in den aktuellen Haushalt 1,085 Millionen Euro eingestellt worden. Der Stadt Pegnitz verbleibt nach Abzug der zu erwartenden Förderung ein Eigenanteil von rund 700 000 Euro.

Die Feuerwehr Körbeldorf verzichtete auf Gastgeschenke und spendete dem Verein Pegnitz für Kinder 500 Euro.

