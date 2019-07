Kripo schließt Brandstiftung in Wald bei Bayreuth nicht aus

Feuerwehren mussten binnen zwei Tagen zwei Mal Flächenbrände nahe Heinersreuth löschen - vor 39 Minuten

COTTENBACH - Zahlreiche Feuerwehrkräfte waren am Donnerstagabend bei einem Brand in einem Waldstück nahe des Ortsteils Cottenbach im Einsatz. Am Freitagabend wurden wieder zahlreiche Feuerwehr-Einheiten nach Heinersreuth gerufen, wo der Wald in Brand geraten war. Ähnlich wie am Vorabend brannte erneut der Boden auf einer größeren Fläche.Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe.

Gleich zwei Mal mussten die Feuerwehren am Donnerstag und Freitag Flchenbrände nahe Heinersreuth löschen. © NEWS5 / Holzheimer



Gegen 19 Uhr teilten Zeugen am Donnerstag den brennenden Waldboden, zwischen Heinersreuth und Cottenbach, etwa 300 Meter neben der Kreisstraße BT14, mit. Einsatzkräfte mehrerer Wehren waren in kurzer Zeit vor Ort und konnten die Flammen auf rund 300 Quadratmetern rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf zirka 250 Euro. Die ermittelnden Beamten des Fachkommissariats der Kripo Bayreuth können in beiden Fällen Brandstiftung derzeit nicht ausschließen.

Bilderstrecke zum Thema Waldbrand in Heinersreuth: Feuerwehr rückt mit Großaufgebot an Am Freitagabend waren wieder zahlreiche Feuerwehr-Einheiten in Heinersreuth (Landkreis Bayreuth) im Einsatz, wo erneut ein Wald in Brand geraten war. Bereits am Vorabend hatte dort eine größere Fläche gebrannt, die gelöscht wurde. Die Ursache des Feuers ist bislang noch unklar.



Zeugen, die am frühen Donnerstagabend Beobachtungen bei dem Wald zwischen Heinersreuth und Cottenbach gemacht haben, melden sich bitte bei der Kripo Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-0.

Bericht wurde am Samstag um 12 Uhr aktualisiert.

