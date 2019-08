Noch am Unfallort starb am Dienstagnachmittag ein 78-jähriger Autofahrer im Fichtelgebirge. Gegen 16.15 Uhr fuhr eine 23-jährige Frau mit ihrem schwarzen Volkswagen auf der Staatsstraße 2181 in Richtung Warmensteinach. Zur gleichen Zeit war der 78-Jährige mit seinem Hyundai in Fahrtrichtung Weidenberg unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten beide Fahrzeuge im Verlauf der kurvigen Strecke auf Höhe Brunnenhaus miteinander. Durch den Zusammenstoß erlitt der Hyundaifahrer tödliche Verletzungen, sämtliche Bemühungen eines alarmierten Notarztes waren vergebens. Ein Rettungshubschrauber flog die Frau mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 25.000 Euro beziffert.