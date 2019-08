KSB-Mitarbeiter stiehlt in der Firma für über 30 000 Euro

Seine Entschuldigung: "Ich war entsetzt, als ich gegen meinen Willen nach Bochum versetzt wurde" - vor 1 Stunde

PEGNITZ/BAYREUTH - Wut auf seinen Arbeitgeber brachte einen jungen Mann dazu, diesen über einen Zeitraum von einem Jahr um Bauteile im Wert von über 30 000 Euro zu erleichtern. Nun musste er sich dafür vor dem Amtsgericht Bayreuth verantworten.

KSB-Mitarbeiter bangen um ihre Jobs. © rr



Zwischen Oktober 2017 und Oktober 2018 soll ein 24-Jähriger aus dem südlichen Landkreis mindestens zwei Mal bei seinem Arbeitgeber, der KSB in Pegnitz, mehrere Wendeplatten eingesackt haben. Die Platten soll er dann beim Online-Auktionshändler Ebay verkauft haben.

Damit habe sich der Angeklagte einen andauernden Geldfluss verschaffen wollen. So schilderte der Vertreter der Staatsanwaltschaft, Alexander Loehr, vor dem Bayreuther Amtsgericht das Ergebnis der Ermittlungen der Bayreuther Staatsanwälte.

Verteidiger Christian Wiesneth kündigte direkt zu Beginn der Verhandlung ein umfassendes Geständnis an. Sein Mandant erzählte eine Geschichte von Frust und Enttäuschung, aber auch von Versagen und Wut auf sich selbst. Die Vorwürfe gegen ihn seien allesamt zutreffend. "Ich war entsetzt, als ich gegen meinen Willen nach Bochum versetzt wurde", so der 24-jährige Mechaniker.

Schlafen neben der Disko

Das Bochumer KSB-Werk habe viele Probleme: Überall gebe es Schmutz, selbst nach mehrmaligem Händewaschen habe man sich nicht sauber gefühlt. Außerdem sei die Unterbringung, eine Jugendherberge, neben einer Disko und einem Asylantenheim gelegen. "Da war ständig Party bis in die Früh. Ich konnte so gut wie nie richtig schlafen", klagte er vor Amtsrichter Holger Gebhardt.

Platten landeten bei Ebay

Auch sei ihm versichert worden, dass er nur vier Wochen an dem ungeliebten Arbeitsplatz verbringen werde – es wurden stattdessen zwölf. Als er dann erfahren habe, dass er nach seiner Rückkehr nach Pegnitz erneut versetzt werde, sei er am Boden zerstört gewesen – und habe begonnen, KSB zu bestehlen. Aufgehört haben will er erst, als er sich mit seinem Schicksal abgefunden habe.

Über den Wert seines Diebesgutes hatte sich der junge Mann offensichtlich nicht informiert: Statt der knapp 31 000 Euro, die er für die Platten hätte verlangen können, nahm er auf Ebay gerade mal rund 5000 Euro ein.

Verteidiger Wiesneth wollte sich nicht auf eine Strafe für seinen Mandanten festlegen, führte aber unter anderem das Geständnis und die stabilen Lebensverhältnisse des 24-Jährigen an. Alexander Loehr von der Staatsanwaltschaft hingegen beantragte unter anderem wegen des teuren Diebesguts eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten. Richter Gebhardt folgte ihm weitestgehend: Trotz guter Sozialprognose habe man es mit schweren Diebstählen zu tun. Er verurteilte den jungen Mann zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und drei Monaten.