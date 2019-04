KSB präsentiert Ehemaligen prima Geschäftszahlen

Unternehmen verzeichnet Rekord-Monat März: Auftragseingang mit fast 670 Millionen Euro höher als jemals zuvor - vor 26 Minuten

PEGNITZ - Harald Hofmann blickt zufrieden in die voll besetzte Christian-Sammet-Halle. Das Pensionisten-Treffen der KSB ist gut besucht. Der Standortverantwortliche für Pegnitz freut sich: "Wir sind ein soziales Unternehmen. Es ist schön, dass uns so viele verbunden bleiben."

Volles Haus: Standortsprecher Harald Hofmann stellt auf dem KSB-Pensionistentreffen den Jahresrückblick vor. Die Christian-Sammet-Halle ist voll besetzt.



Die Stimmung bei KSB ist gut. Das Unternehmen kommt gerade aus einem Rekord-Monat März. Der Auftragseingang liegt bei fast 670 Millionen Euro – und damit höher als jemals zuvor in der Unternehmensgeschichte. Stephan Timmermann, ein Sprecher der KSB-Geschäftsleitung, führt die Entwicklung auf "ein gutes Standardgeschäft sowie auf zahlreiche größere Projekte und einen Großauftrag aus Indien" zurück.

Der Rekord kommt nach einem Geschäftsjahr 2018, in dem das Unternehmen kontinuierlich gewachsen war. Die Gewinne wurden zu zwei Dritteln in Europa und Asien erwirtschaftet. Nordamerika habe sich gut entwickelt, Südamerika etwas geschwächelt. "Auch in 2019 streben wir weiteres Wachstum und Ergebnisverbesserungen an."

Der Trend macht sich auch am Standort Pegnitz bemerkbar, wie Harald Hofmann in seiner Rede ausführt: "Ein Meilenstein in unserer Geschichte ist die Tatsache, dass der Pumpenbereich in Pegnitz als Pilotwerk Digital Factory ausgewählt wurde." Das bedeutet, dass das Werk in Pegnitz als Vorreiter für Werke im Rest der Welt Digitalisierung einleiten und umsetzen soll. "Was hier erarbeitet wird", trägt Hofmann vor, "wird an andere Standorte weltweit ausgerollt."

Von den weltweit rund 16 000 Mitarbeitern arbeiten 1615 in Pegnitz in drei Bereichen. In der Systemtechnik wurde die Produktionen von Gleitringdichtungen in den letzten drei Jahren verdoppelt. Bei den Armaturen wurde in neue Technik investiert. Bei diesem Punkt zeigt Hofmann ein Bild eines Fräsenzentrums und sagt: "Das hat alleine so viel gekostet wie ein Einfamilienhaus." Außerdem arbeite man weiterhin am Projekt "Gießerei 2020". Im nächsten Jahr soll die Modernisierung dort abgeschlossen sein.

Stolz auf Studienergebnis

Verändert wird auch die Altersvorsorge. Die Bezieher können sich von nun an entscheiden, ob sie lieber eine laufende Rente oder eine einmalige Auszahlung wollen. Vom anderen Ende des Spektrums gibt es auch einiges für Harald Hofmann zu berichten: "Unser Unternehmen gehört zu den besten Ausbildungsbetrieben in Deutschland."

Dies hat eine Studie im Auftrag von Deutschland Test und dem Wirtschaftsmagazin Focus Money ergeben, bei der die Ausbildungsqualität von 20 000 Unternehmen verschiedener Branchen bewertet wurde. KSB landete auf dem sechsten von 55 Plätzen der Studie. Beurteilt wurden laut Hofmann Aspekte wie Zusatzleistungen für Auszubildende, Entlohnung, Abschlüsse nach Noten sowie Übernahmequote der Azubis. "Jedes Jahr bilden wir über 22 junge Leute bei KSB aus, aktuell beschäftigen wir 83 Auszubildende in Pegnitz. Dies zeigt den hohen Stellenwert der Berufsausbildung bei KSB", sagt der Standortverantwortliche und ergänzt: "Alle Azubis bei KSB erhalten einen unbefristeten Arbeitsvertrag."

Auch bei der Technologie rüstet man sich weiter für die Zukunft. "Wir haben neue PCs und Notebooks sowie neue Headsets statt alter Telefone angeschafft", berichtet Hofmann. Und mit einem Blick auf die Auszubildenden, die passenderweise an diesem Nachmittag für das leibliche Wohl sorgen, schließt er: "Durch Investitionen in neue Technologien und engagierte, gut ausgebildete Mitarbeiter sind wir gut für die Zukunft aufgestellt."

VON JULIAN SEIFERTH