Lagerleben in Auerbach mit Kirchweih und Putzen

Das Zeltcamp der Gaujugend mit rund 300 Kindern und Betreuern ist ganz genau durchgeplant. - vor 1 Stunde

AUERBACH - Vom Einzug in das Olympische Dorf bis zur Heimreise eine Woche später: Das Zeltlager der Gaujugend ist durchgeplant. Neben viel Spaß und kurzweiligen Aktionen gibt es auch strikte Zeiten für Mittags- oder Nachtruhe.

Lagerolympiade, nächster Durchgang: Genug Puste war an der Station von Hildegard Götz (r.) gefragt. © Foto: Brigitte Grüner



Rund 300 Kinder und Betreuer aus 19 Oberpfälzer Trachtenvereinen leben derzeit im Zeltlager am Schulsportplatz. "Sie kommen vom Norden aus Windischeschenbach bis zum Süden aus Painten im Landkreis Kelheim, vom Westen aus Sindlbach bis zum Osten aus Bruck", erklärt Gaujugendleiter Andreas Götz. Für das Zusammenleben ist Disziplin nötig. Dazu gehört die knapp zweistündige Mittagsruhe. "Am ersten Tag motzen die Kinder deswegen, spätestens am dritten Tag legen sie sich gerne auf’s Ohr", lacht Kerstin Meisel aus dem Organisationsteam.

Seit 35 Jahren organisiert der Gau Oberpfalz jedes Jahr in den Ferien für Kinder- und Jugendliche ein Zeltlager. Bei den Verantwortlichen um den Gaujugendleiter sitzen die Handgriffe. Professionell wurde die Zeltstadt mit 26 großen Schlafzelten und einigen Pavillons als Aufenthaltsraum vor den Zelten aufgebaut.

Lagerolympiade: Wer transportiert das meiste Wasser? © Foto: Brigitte Grüner



Die Logistik ist beachtlich. Zwei große Container wurden Freitag entladen. In einem ist die komplette Kücheneinrichtung verstaut: Große Töpfe, Herd, Kühlschränke, Spülbecken, große Schöpfkellen oder Kochlöffel wurden entladen und die Lagerküche eingerichtet. Selbst eine Sitzecke mit Gartenmöbeln fehlte nicht.

Wie sägt man genau 500 Gramm von einem Baumstamm ab? Der erfahrene Helfer Markus Kirzdörfer erklärt es den Auerbacher Trachtlern.



"Für mich ist diese Woche ein wenig wie Urlaub", sagt Küchenchefin Maria Kurzwart. Sie wird von einem gelernten Koch und einem Trachtler ("Ich bin der Auszubildende") unterstützt. Auch die teilnehmenden Vereine schicken Helfer zum Küchendienst, etwa zum Kartoffeln schneiden, Knödel rollen oder Fleischpflanzerl formen. Das Abspülen funktioniert auch im Team am besten. Jeden Tag kommt ein anderer Verein dran, ebenso wie beim Putzdienst der Sanitärcontainer.

Der gastgebende Heimat- und Volkstrachtenverein ist mit 31 Kindern vertreten und stellt damit die größte Gruppe im Zeltlager. Betreut werden die Auerbacher Nachwuchs-Trachtler von Dominik Benaburger, Michaela Diertl, Magdalena Herzing, Claudia Kormann, Uwe Meisel, Mandy Schmid und Celine Schwemmer.

Gerne haben die Kinder und Jugendlichen in den Gruppenstunden für das Zeltlager geplant und sich Spiele überlegt. Auch die Stadtrallye wurde gemeinsam mit den jungen Trachtlern ausgearbeitet, erklärt Claudia Kormann.

Am Montag waren Lagerolympiade und Stadtrallye angesagt. Die teilnehmenden Vereine zogen — oft mit Fahnen und in einheitlichen Shirts — los, um an vier Standorten Fragen zu beantworten oder kleine Aufgaben zu lösen. Kerstin Meisel schickte die Gruppen zeitversetzt und in verschiedene Richtungen los. Auch bei der Lagerolympiade waren spannende und lustige Aufgaben zu lösen.

Wie sägt man eine Holzscheibe mit genau 500 Gramm von einem Baumstamm ab? Diese Aufgabe schafften auch die Polizeibeamten Ute Buchner und Ole Hübner nicht, die am Montag spontan im Lager vorbei schauten. Bei den Spielen und Wettbewerben werden Punkte vergeben, so dass am Freitagabend zum Abschluss der erfolgreichste Verein ausgezeichnet werden kann.

Knapp 20 Helfer sind für Organisation und Bewirtung zuständig: Sechs Mitglieder des Gauvorstands, je fünf Leute beim Ausschank und in der Küche sowie zwei Sanitäter, die für alle Fälle am Platz die Stellung halten. Eingekauft wird vor Ort.

Der Speiseplan für die gesamte Woche wird vorab vereinbart, damit die benötigten Lebensmittel bestellt werden können. Der Zeltplatz ist neben den Schlafzelten und den Essplätzen auch mit einem Biergarten, einem Verkaufsstand mit Süßigkeiten, Getränken und Eis und einem mobilen WC-Container ausgestattet.

Was allerdings fehlt, sind Steckdosen. Im Zeitalter der Smartphones ist das schwierig. "Manche Kinder haben mehr Powerbanks dabei als frische Socken", lacht Kerstin Meisel.

Am Donnerstag, 1. August, wird ganztags Kirchweih im Zeltlager gefeiert. Pater Thomas Rosteck hält um 10 Uhr einen Feldgottesdienst. Ab 14.30 Uhr wird der Kirwabaum aufgestellt. Tänze und ab 17.30 Uhr Unterhaltung mit den "Boaznhockern" bereichern das Programm. Alle interessierten Bürger dürfen zum Fest vorbeikommen, um ein warmes Mittagessen, den Biergarten und den Kirchweihbetrieb der Trachtenjugend zu genießen.

BRIGITTE GRÜNER