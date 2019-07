Landrat erzürnt über Förderstopp für Therme Obernsees

BAYREUTH

BAYREUTH - „Ursprünglich waren uns 70 Prozent Förderung zugesagt. Jetzt, da wir alle Voraussetzungen erfüllt haben, spricht das Wirtschaftsministerium plötzlich von einer veränderten Sichtweise, die etwa die Notwendigkeit einer neuen Thermalquellen-Bohrung generell in Frage stellt, ebenso wie eine adäquate Förderung. So kann man mit uns nicht umgehen, wir kommen uns verarscht vor“, so Thermen-Geschäftsführer Gernot Geyer in der Zweckverbandsversammlung.

Weniger gut als die Aussicht vom künftigen neuen Ruheraum sind die aktuellen Aussichten für eine staatliche Förderung. Foto: Architekturbüro Keune



Die neue, vom Bergamt als Ersatz für die einstige Versuchsbohrung geforderte, 2,5 Millionen Euro teure Niederbringung einer leistungsfähigeren Thermalwassergewinnung ist soweit projektiert, dass sie europaweit ausgeschrieben werden kann. Doch jüngste Gespräche mit der Regierung von Oberfranken verliefen laut Geyer ernüchternd und enttäuschend. Ungeachtet der Genehmigung für einen vorzeitigen Baubeginn sei darauf hingewiesen worden, dass aktuell in München dafür kein Geld vorhanden sei und der Zweckverband deshalb auf jeden Fall vorfinanzieren müsse. Ähnliches treffe auch für die geplante Modernisierng und Erweiterung der Therme zu.

Mehr noch: Nach Umstrukturierungen im Ministerium herrsche dort inzwischen eine neue Sichtweise, die die Notwendigkeit einer derartigen Maßnahme generell in Frage stelle. Landrat Hermann Hübner (CSU) will sich das nicht gefallen lassen, spricht von Vertrauensschutz und kündigt ernsthafte Gespräche in München an: „Die Umverteilung der Mittel hat ihre Grenzen. Es kann nicht sein, dass ständig neue Programme aufgelegt, aber auf der anderen Seite bestehende Zusagen nicht eingehalten werden. Ich glaube nicht, dass Minister Hubert Aiwanger (FWG) überblickt, wie seine Ministerialbürokratie hier die Daumenschrauben anlegt. Einen Planungs- und Förderstopp werden wir auf jeden Fall nicht akzeptieren.“

Die Verbandsversammlung war ähnlicher Meinung, auch wenn eine von Edmund Pirkelmann (FWG) geforderte Resolution noch bis nach den Gesprächen zurückgestellt wurde. Die Bedeutung der Therme für die Region sei unbestritten hieß es, ebenso die Notwendigkeit einer Generalsanierung und Angebotserweiterung nach über 20 Jahren Betrieb.

Erfreuliche Zwischenbilanz

Die Beliebtheit der Einrichtung zeigte die Betreiberfirma GMF mit einer erfreulichen Zwischenbilanz auf. So sei die Besucherzahl trotz des warmen Wetters im ersten Halbjahr 2019 um 10 000 auf 128 000 und der Umsatz um 130 000 auf 1,5 Millionen Euro gestiegen. Wenn das Betriebsergebnis trotzdem bei einem aktuellen Minus von gut 260 000 Euro nicht verbessert werden konnte, so wegen der um 75 000 Euro gestiegenen Personalkosten, bedingt durch den Fachkräftemangel. Weiter positiv entwickle sich der Wohnmobil-Stellplatz mit schon 1364 Übernachtungen und 32 000 Euro Umsatz in diesem Jahr. Auch die Gästezahl aus den inzwischen 55 Ferienhäusern habe sich mit 1700 nahezu verdoppelt.

RICHARD REINL