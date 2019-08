Laster prallt gegen Mähdrescherrad: Fränkisches Bier landet auf A9

MARKTSCHORGAST - Der Fahrer eines Bierlasters fuhr am Mittwochabend auf der A9 gegen ein Mähdrescherrad. Daraufhin verlor er die Kontrolle über den Lastwagen und stieß gegen die Betonschutzwand. Mehrere Kästen mit fränkischem Bier landeten auf den Fahrbahnen. Wie das große Rad auf die Fahrbahn gelangte, konnte die Polizei ermitteln.

Der Bierlaster verlor auf der A9 seine Ladung - mehrere Kästen mit fränkischem Bier. © Polizei Bayreuth



Der 39-jährige Kraftfahrer aus Leipzig war am Abend gegen ein großes Mähdrescherrad gefahren, das kurz vor der Ausfahrt Gefrees mitten auf der Fahrbahn lag. Durch den Zusammenprall verlor der Mann die Kontrolle über seinen Laster. Er stieß gegen die Betonschutzwand am linken Fahrbahnrand. Durch den Aufprall löste sich die Ladung. Mehrere Kästen mit fränkischem Bier landeten auf den Fahrbahnen in Richtung Berlin und Nürnberg. Drei Autofahrer fuhren durch die Glasscherben und ramponierten sich ihre Reifen. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Tieflader hatte überdimensionalen Reifen verloren

Auch der Besitzer des Mähdrescherrades konnte ermittelt werden. Ein 27-Jähriger aus dem Landkreis Weißenburg war mit einem Tieflader kurz zuvor auf der A9 in Richtung Berlin unterwegs, hatte für den Transport des Mähdreschers die Vorderräder abmontiert und auf der Ladefläche gelagert. Das Rad fiel wohl während der Fahrt von der Ladefläche. Wenige Kilometer später bemerkte er den Verlust und wartete am Parkplatz Streitau auf die Polizei.

Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 30.000 Euro. Infolge der Reinigungsarbeiten staute sich der Verkehr in beiden Richtungen.

