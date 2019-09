Laster prallt gegen Wohnmobil: Sieben Verletzte auf A9

Campingwagen prallte in Leitplanke und kippte zur Seite - vor 51 Minuten

HOF - Ein schwerer Unfall ereignete sich am frühen Montagmorgen auf der A9: Auf Höhe Sophienberg im Landkreis Bayreuth ist ein Wohnmobil nach einer Kollision mit einem Lastwagen in die Leitplanke geprallt und umgekippt. Sieben Personen wurden verletzt - eine davon schwer.

Bilderstrecke zum Thema Wohnmobil schleudert in Leitplanke: Sieben Verletzte auf A9 Zu einem schweren Unfall kam es am Montag auf der A9 auf Höhe Sophienberg im Landkreis Bayreuth: Nachdem ein Laster auf ein Wohnmobil aufgefahren war, schleuderte dieses in die Mittelleitplanke und kippte zur Seite. Alle Sieben Insassen des Wohnmobils wurden verletzt - einer davon sogar schwer. Die Autobahn musste in Richtung Süden komplett gesperrt werden.



Auf der A9 zeigt sich den Einsatzkräften von Rettungsdienst und Polizei am frühen Montagmorgen ein Bild der Verwüstung: Hier, auf Höhe von Sophienberg im Landkreis Bayreuth, war nach ersten Informationen gegen 4.20 Uhr ein Laster auf ein mit sieben Personen besetztes Wohnmobil aufgefahren, nachdem dieses verkehrsbedingt abbremsen musste.

Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte das Wohnmobil quer über die Fahrbahn direkt in die Mittelschutzplanke und kippte zur Seite. Alle sieben Personen wurden laut Angaben der Polizei Oberfranken verletzt, eine Person davon schwer. Die Verletzten kamen nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Süden komplett gesperrt werden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jm