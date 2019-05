Lastwagen erfasste Bayreuther Radlerin frontal

63-Jährige wurde beim Sturz schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt - vor 23 Minuten

BAYREUTH - Mit schweren, aber zum Glück nicht lebensgefährlichen Verletzungen wurde am Dienstag Abend eine Radfahrerin in ein Krankenhaus eingeliefert.

Gegen 17.10 Uhr wollte ein Lkw mit Anhänger vom Hohenzollernring im Bereich Luitpoldplatz nach rechts in die Bahnhofstraße abbiegen. Dabei übersah der 59-jährige Fahrer eine 63-jährige Radlerin, die die Abbiegespur zur Verkehrsinsel hin im Bereich eines Zebrastreifens überqueren wollte. Der Lastzug erfasste die Frau frontal. Beim Sturz zog sie sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in ein Bayreuther Krankenhaus. Das total beschädigte Fahrrad stellten die Beamten sicher.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden am Rad in Höhe von 200 Euro. Am Lkw stellten die Beamten keinen Schaden fest. Im Anschluss an die Unfallaufnahme durfte der Lkw-Fahrer seine Fahrt fortsetzen. Glücklicherweise erlitt die Bayreutherin keine lebensgefährlichen Verletzungen.

Gegen den Lkw-Fahrer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr ermittelt.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.