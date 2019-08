Lastzug hing auf der "Schiefen Ebene" am "seidenen Faden"

Nur einige Bäume und ein Zaun bewahrten Unfall-Truck vor Absturz in die Tiefe - Schwierige Bergung - vor 14 Minuten

HIMMELKRON - Für massive Verkehrsbehinderungen auf der A9 sorgte am Dienstagnachmittag ein Unfall auf der Südbahn der "Schiefen Ebene". Ein Lastwagen war von der Fahrbahn abgekommen und den Hang hinabgerutscht, ehe ihn einige Bäume und ein Stück Zaun wie am "seidenen Faden" vor einem weiteren Absturz bewahrten. Die Bergung gestaltete sich extrem schwierig.

Nur einige Bäume und ein Zaun bewahrten den Lastwagen vor einem weiteren Sturz in die Tiefe. © News5/Fricke



Einen Schutzengel hatte der Fahrer eines Lastwagens am frühen Dienstagnachmittag. Der 47-jährige Ukrainer war mit seinem Lkw auf der A9 in Richtung Süden unterwegs. Auf seinem Auflieger hatte er mehrere Tonnen Eisenstangen geladen. Kurz vor der Anschlussstelle Bad Berneck/Himmelkron verlor der "Kapitän der Landstraße" auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Gespann, durchbrach die rechte Schutzplanke und rutschte etwa 35 Meter den Abhang hinunter. Dort verkeilte sich das Fahrzeuggespann in den Bäumen.

Einige hundert Liter Diesel versickerten im Erdreich. Das konnte die Feuerwehr nicht verhindern, da es zu gefährlich war, in der Nähe des Lastwagens zu arbeiten.

Der Fahrer erlitt bei dem Unfall zum Glück nur leichte Verletzungen. Sein Gespann musste zunächst durch die Feuerwehr und das THW abgesichert werden, um ein Abrutschen des Fahrzeugs zu verhindern. Lediglich ein Stück Leitplanke, einige Bäume und ein Zaun hatten es wie am sprichwörtlichen "seidenen Faden" vor einem weiteren Absturz bewahrt. Erst dann konnte mit der Bergung des Fahrzeugs begonnen werden. Zwei Fahrspuren der Autobahn waren für mehrere Stunden gesperrt.

Den Unfallfahrer erwartet nun ein Bußgeld. Insgesamt entstand ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich.

Bericht wurde um 19 Uhr aktualisiert.

