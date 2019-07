Lauter gemeinsamer Schrei: Orchester ist bereit

Projekt der Ahorntaler Blasmusik dient der Ausbildung des Nachwuchses - 45 Schüler üben derzeit - vor 14 Minuten

AHORNTAL - Peter Zeilmann steht im Probenraum der Schule von Kirchahorn voll konzentriert vor dem neuen Schülerblasorchester. Alle Augenpaare der 45 Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis neun Jahren sind auf den Vorsitzenden der Ahorntaler Blasmusik gerichtet. Gleich werden die kleinen Nachwuchsmusiker, unter ihnen überwiegend Mädchen, das erste Mal gemeinsam loslegen.

Egal ob Posaune, Saxophon oder Klarinette: Die Schüler zeigen, wie vielfältig die Ahorntaler Blasmusik ist. © Foto: Dieter Jenß



Egal ob Posaune, Saxophon oder Klarinette: Die Schüler zeigen, wie vielfältig die Ahorntaler Blasmusik ist. Foto: Foto: Dieter Jenß



Denn seit dem Start des neuen Projektes im März 2019 standen zunächst Lernstunden und danach der Instrumentenunterricht durch die erfahrenen Musiker Robert Merkel, Angela Hirsch und Maximilian Väth im Vordergrund. Diese brachten den Kindern zunächst den richtigen Umgang mit den Instrumenten sowie die ersten Töne bei. Voraus ging ein Projekttag mit Instrumentenkarussell zur Auswahl des Wunschinstruments.

In Kleingruppen wurde der Nachwuchs auf die einzelnen zum Angebot gehörenden Schwerpunkte Klarinette, Saxophon, Tenorhorn, Trompete, Posaune und Euphonium/Tuba unterrichtet. Anfang Juli war Start zum gemeinsamen Orchesterunterricht, den wöchentlich Peter Zeilmann und Lukas Richter halten. Zusätzlich läuft wöchentlich weiter der Einzelunterricht. Zurück zu Peter Zeilmann. Auf seinen Ruf "das Orchester ist bereit", folgt ein lauter gemeinsamer Schrei: Ja. Danach herrscht zunächst absolute Stille. Es folgte eine kurze Erholungsphase, um dann auf ein Zeichen des Vorsitzenden, konzentriert wieder Ruhe einkehren zu lassen.

Erstaunlich exakt sind gemeinsam die ersten Töne zu hören. Vom Viervierteltakt über halbe und viertel Noten in den verschiedenen Passagen. Und die ersten Lieder, unter anderem "Mit dem Strom" oder "Die halbe zählt", kommen schon recht gut rüber. "Ziel ist es, den Grundstock für den gemeinsamen Anfang und Aufhören den Kindern beizubringen und natürlich das Orchestergefühl zum gemeinsam spielen zu bekommen", so Zeilmann.

45 Schülerinnen und Schüler der ersten bis dritten Klasse der Grundschule Ahorntal begannen im März 2019 ihre Musikausbildung bei der Ahorntaler Blasmusik, einem eingetragenen Verein, der 1952 aus der Taufe gehoben wurde und längst als Botschafter des Ahorntals den Namen der Gemeinde weit ins Land hinaus getragen hat. Bei ihrer Musik geht vielen Freunden der Blasmusik das Herz auf. Vorsitzender ist seit über 20 Jahren Peter Zeilmann.

Großes Engagement

Die Grundschüler kommen alle aus dem Einzugsgebiet der Grundschule – der Gemeinde Ahorntal sowie aus Eichenbirkig. Das große Engagement der Blaskapelle unterstreicht auch das Mitwirken von Jugendbeauftragter Doreen Zeilmann. Zur Jugendvertretung gehören weiter Jakob Neubauer, Lukas Richter, Nadine Dormann und Jonas Orlet, die sich auch um viele organisatorische Dinge kümmern.

Das Projekt "Schülerblasorchester" gestaltet die Ahorntaler Blasmusik in Kooperation mit der Grundschule Ahorntal und dem Music-Service Geiger aus Kronach. Die Kapelle gab den Anstoß dazu und leitet die Musikausbildung der Nachwuchstalente nun ab dem Sommer in Form der Orchesterstunde. Die Projektdauer beträgt zwei Jahre, danach geht das Schülerorchester schrittweise als Jugendorchester in die Ahorntaler Blasmusik über.

Die Firma aus Kronach ermöglicht eine risikofreie Musikausbildung durch das Angebot des Instrumenten-Leasings. Dadurch können die Schülerinnen und Schüler neue Instrumente vorerst mieten, um herauszufinden, ob das Gewählte auch das Richtige für sie ist. Dafür sei der Verein sehr dankbar, so Doreen Zeilmann. Ein Dankeschön gehe auch an Schulleiterin Andrea Ashauer von der Grundschule Ahorntal, für die Unterstützung des Projekts.

Es ist nach 2005, 2007 und 2009 bereits das vierte dieser Art und habe bisher erfreuliche Ergebnisse erbracht, so Zeilmann. Denn aus den ersten drei Projekten sind 30 Musikerinnen und Musiker dabei geblieben. 15 davon sind der Ahorntaler Blasmusik bis heute treu. Die ersten Auftritte des aktuellen Schülerblasorchesters sind beim Weihnachtsmarkt in Kirchahorn geplant.

DIETER JENSS